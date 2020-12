Influenser med klar oppfordring: – Det er ok å ha lyst til å ligge når du har mensen

– Det er egentlig en kjærlighetshistorie i seg selv det også, sier Camilla Lorentzen til God morgen Norge når hun skal fortelle om hvordan vennskapet til kollega Julie Visnes utviklet seg.

– Jeg har hatt noen gode venner opp gjennom, men da jeg møtte Julie og begynte å tilbringe litt tid med henne, så var det som om det kom noe ekstra i hjertet mitt akkurat for Julie. Hun var en jeg klarte å åpne meg opp til, en jeg klarte å prate med og jeg følte at jeg også var det for henne.

I dag har Julie og Camilla vært venner i to og et halvt år. De startet som kolleger, da Julie skulle hjelpe Camilla sitt firma med markedsføring. Så bestemte hun seg for å droppe firmaet, og heller satse som influenser. Julie sa ja til å være på laget.

– Det ble mye tett jobbing. Vi jobbet mye, vi var sammen hele tiden og det var da bestevennskapet bygget seg opp først. Også begynte vi etter hvert å nærme oss hverandre litt mer enn hva vanlige bestevenner ville ha gjort, uten at jeg nødvendigvis skjønte at det var noe mer av den grunn, sier hun og fortsetter:

– Hvis Julie hadde vært en mann, og jeg hadde sett på henne som en potensiell kjæreste, hadde jeg sikkert skjønt mye før at jeg var betatt eller forelska, men selv om vi lå sammen og gjorde det ene og det andre, så tenkte jeg bare: «Jaja, det er en veldig god venn og det er veldig hyggelig!».

Planlegger bryllup

Men etter hvert skjønte Camilla at bestevenninnen var mer enn bare en god venn. Kort tid senere flyttet de sammen og i høst fridde Julie til Camilla.

– Det er kjempemorsomt, men veldig skummelt også. Vi skal for eksempel prøve kjoler i januar. Jeg kjenner litt på det å dele spotlighten med en annen jente. Man er vokst opp med tanken om at man skal være prinsessen i eget bryllup og nå tenker jeg: «Herregud, Julie kommer til å være mye penere enn meg, kommer til å se bedre ut i kjolen enn meg», så jeg må jobbe litt med den tanken.

Likevel tror og håper Camilla at det blir den beste dagen i livet hennes.

– Jeg gleder meg som et lite barn å se henne gå mot meg, eller, vi skal ned kirkegulvet fra to veier siden begge har lyst til å gjøre det, så det blir fantastisk!

Deler privatlivet

I sommer startet paret opp podkasten «Jentesex», der de åpent forteller om kjærlighet, sex og seksualitet – og alt som hører med.

Før Camilla ble sammen med Julie, hadde hun bare vært sammen med menn. Hun synes det er viktig å dele sine erfaringer for å bevisstgjøre flere om at seksualitet er noe som kan forandre seg.

– Jeg har aldri åpnet for at jeg i det hele tatt kunne forelske meg i andre enn menn. Jeg er oppvokst med den oppfatningen om at hvis du er bifil, panfil, homofil eller noe som helst annet enn heterofil, skal du vite det tidlig i livet og ha alt klart for deg, men for meg var det ikke sånn i det hele tatt, sier hun og fortsetter:

– Julie har en litt annen historie som hun også ville dele for å vise at dette med legning og seksualitet er noe som er flytende, men også noe som kan forandre seg eller at man til stadighet kan oppdage nye sider ved seg selv.

Hun forteller at de har fått masse tilbakemeldinger siden podkasten sin oppstart.

– Det å snakke om sex, kropp, samliv og seksualitet er som regel privat, og privat er ofte noe som er skambelagt. Hvis man ikke har noen å snakke med disse tingene om, så kan det være vanskelig å vite for en selv hva det er greit å si nei til under sex, hva er greit at jeg ber om, om jeg er rar om jeg føler på dette og om jeg burde skamme meg hvis jeg har lyst til å gjøre sånn, sier hun.

Greit å være kåt under mensen

Et tema de også tar opp i podkasten, er mensen og sex. Camilla sin oppfatning er at mange kvinner skammer seg over å ha mensen, selv om det er naturlig. Det er også tabu å snakke om det å ha lyst på sex, lyst på seg selv og å være kåt den uka «Tante Rød» er på besøk.

– I tillegg blir kvinner som har lyst til å bedrive noe seksuelt sett ned på i det store og det hele, så det er en dobbel skam. Jeg hadde lyst til å løfte at det er OK å ha lyst til å ligge når du har mensen, du kan gjøre det. Og det er også OK om du ikke har lyst, sier hun og legger til:

– Jeg vil vise at det å ha mensen ikke er noe som vi bør skamme oss over i det hele tatt. Det er noe veldig mange kvinner har, og vi må løfte fram at det å ha det godt med seg selv eller en partner er noe man kan, selv om det er den tiden i måneden.

Å dele disse tankene med offentligheten er både godt og vondt, ifølge Camilla.

– Det er godt fordi det er så fint å få lov til å dele, og det er så flott å få tilbakemeldinger fra jenter på 13 år til 60-åringer, som forteller at de har funnet ut nye ting om seg selv og tør å prøve nye ting og at de har turt å si nei til ting de egentlig ikke har lyst til å være med på. Det er kjempegodt.

Likevel finnes det et men.

– Samtidig er det jo helt forferdelig kleint når man sitter og snakker om sex, hvordan man har sex og hvordan man gjør alt ting, samtidig som du vet at mamma sitter og hører på podkasten. Men det er verdt det likevel, det er verdt å dele og snakke om det, for det åpner opp for at så mange andre skal kunne tørre å føle og kjenne på hva de har lyst til.