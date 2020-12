Kong Harald viser frem hjemmekontoret

Det har vært et spesielt år, også for Hans Majestet Kongen. Da Norge stengte ned i mars ble kongehuset nødt til å finne nye og kreative løsninger.

Et uvanlig år går mot slutten. Hjemmekontor, håndsprit, digitale møter og munnbind har blitt hverdagen for de fleste nordmenn.

Også Norges konge har fått en ny hverdag, med nye utfordringer.

– Det har vært et annerledes og uvanlig år for kongen, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.

Nye bilder fra Kongehuset viser hvordan Kong Harald (83) har hatt møte med statsministeren og ledet statsråd og over telefon fra sitt hjemmekontor. Det er dronning Sonja som har tatt flere av bildene av kongen.

VIA TELEFON: H.M. Kongen leder Statsråd 8. april. H.K.H. Kronprinsen er tilstede på Slottet. For å sikre smittevernet er Statsrådet beslutningsdyktig, men ikke fulltallig, og oppsettet er uvanlig. Foto: H.M. Dronningen og Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Nye løsninger

12. mars innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Kong Harald og Dronning Sonja hadde nettopp vært på reise i Jordan og havnet derfor i karantene.

– Kongehuset måtte tenke nytt og lete etter alternative måter å gjøre ting på. Det er nok noe de fleste nordmenn kan kjenne seg igjen i dette året, sier Norén Isaksen.

I løpet av koronatiden har mange av kongeparets planlagte arrangementer, reiser og møter blitt avlyst.

Dagen etter at landet stengte ned skulle kongen egentlig lede statsråd på Slottet, men kongeparet satt fortsatt i karantene. Løsningen ble at kong Harald satt på hjemmekontor og ledet statsråd over telefon.

IKKE TILSTEDE: H.M. Kongen leder Statsråd 13. mars 2020. H.K.H. Kronprinsen er tilstede på Slottet. For å sikre smittevernet er Statsrådet beslutningsdyktig, men ikke fulltallig, og oppsettet er uvanlig. Foto: H.M. Dronningen og Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff

Historisk hendelse

Det at kongen ikke er fysisk til stede ved statsråd er svært uvanlig.

– Det eneste man egentlig kan sammenligne dette med er Norge under krigen. I april 1940 var det ikke nok statsråder tilstede til at statsrådet var beslutningsdyktig. Da telte de med en statsråd de fikk tak i på telefon, sier Norén Isaksen.

RIGGET OM: Statsrådssalen rigget om for å sikre riktig avstand. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff

Det har derimot aldri tidligere skjedd at en konge ledet statsråd over telefon.

– Det er litt konstitusjonelt tvilsomt at kongen ikke er fysisk tilstede under et statsråd, men når Norge er i unntakstilstand er man nødt til å tenke litt alternativt, sier Norén Isaksen.

Har nylig fått mobil

Både kongen og dronningen er i risikogruppen på grunn av alder.

Det ble derfor viktig å finne digitale løsninger slik at Kong Harald fikk gjennomført sine oppgaver på en smittevernsvennlig måte. Ved flere anledninger ble løsningen at kongen ledet statsråd over telefon.

– Kong Harald har ikke vært spesielt digital tidligere. Han har aldri hatt sin egen mobiltelefon før, men nylig har han faktisk skaffet seg det, sier Norén Isaksen.

Etter noen uker med digitale løsninger var kongen tilbake på Slottet i mai for å lede Statsråd.

TILBAKE: H.M. Kongen er tilbake på Slottet og leder Statsråd 7. mai. For å sikre smittevernet er Statsrådet beslutningsdyktig, men ikke fulltallig, og oppsettet er uvanlig. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff

Talte til folket

Selv om kongen har holdt seg mye inne dette året har han også hatt en synlig rolle under koronakrisen. Noen dager etter nedstengingen i mars talte Kong Harald til det norske folk fra Kongsseteren i Oslo.

– Sammen står vi i dette, og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss, sa kongen i sin tale 15. mars.

Kongen brukte talen til å understreket alvoret av å forsøke å bremse utviklingen ved å følge myndighetenes råd og tiltak.

– Vi befinner oss i en situasjon som både er uvirkelig, fremmed og skremmende for oss alle.

Et symbolsk øyeblikk

Vanligvis møter kongen massevis av mennesker fra hele landet i løpet av et år. Koronarestriksjonene satte i midlertidig en stopper for mye av dette.

– Kong Harald møter mange mennesker gjennom sitt virke, og det er noe jeg tror han liker godt og setter stor pris på. Dette året har det derimot vært umulig å gjennomføre dette som normalt, sier Norén Isaksen.

På grunn av strenge restriksjoner ble det ingen normal 17. mai feiring med barnetog og folkefest.

OVERRASKELSE: At kongefamilien hadde planlagt en kjøretur rundt i Oslos gater var en godt bevart hemmelighet. Foto: Fredrik Varfjell

Derfor tok kongefamilien saken i egne hender og tok en rundtur i Oslos gater for å hilse på folk.

– Da folket ikke kunne komme til kongen, kom kongen til folket. Det har stor symbolsk verdi. Jeg tror det er et øyeblikk mange vil huske, sier Norén Isaksen.

Sykdom og operasjon

2020 har også vært et år preget av sykdom for den norske kongen.

I september ble kong Harald sykemeldt og innlagt på Rikshospitalet med tung pust. Noen uker senere var han igjen innlagt på sykehus for å skifte en hjerteklaff. Alt gikk som planlagt og operasjonen var vellykket.

– Da kongen var syk ble det veldig tydelig hvor populær han er blant folket. Kong Harald er en empatisk mann og det er nok mye av grunnen til at han er så godt likt, sier Norén Isaksen.

Kongehuseksperten tror 2020 er et år som vil bli trukket frem når man etter hvert skal se tilbake på Kong Haralds liv.

– Kongen har flere ganger hatt en godt synlig rolle under koronakrisen, både med talen han holdt i starten av pandemien og da han møtte folket på 17.mai. Det å være et nasjonalt samlingspunkt er en viktig del av kongehusets funksjon, Norén Isaksen.