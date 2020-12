Shihlas hår har stått rett opp i ti år – fikk sjokkdiagnose

– Har hun stukket fingeren i stikkontakten, spurte fremmede. Kun en tilfeldighet gjorde at familien fikk vite hva som var galt med Shilah Madison Calvert-Yin.

Da australske Shilah Madison Calvert-Yin kom til verden, hadde hun mykt og brunt hår, akkurat som storebror.

Etter bare noen måneder ble håret plutselig helt lyst, krusete og skjørt.

– Det brune babyhåret forsvant som det skulle, men så begynte et merkelig, krusete hår å dukke opp – og det vokste rett opp. Jeg hadde aldri sett noe lignende, sier Shilahs mor, Celeste Calvert-Yin (39), til South Wales News Service.

UREJERLIG HÅR: Shilah Madison Calvert-Yin da hun var tre år gammel. Foto: South Wales News Service

Da Shilah var tre måneder gammel, stod håret hennes rett til værs.

Nesten daglig fikk de kommentarer fra fremmede som lurte på hva som var galt.

– Fremmede folk så ned i vogna hennes, stirret på henne og kom med kommentarer. «Har hun stukket fingeren i stikkontakten?» var en vanlig kommentar, sier hun.

Hun forteller at en fremmed person sammenlignet datteren hennes med «Doc Brown» i «Tilbake til fremtiden»-filmene.

– Selv om det er mine favorittfilmer, hadde jeg ikke tenkte over at hun var helt lik «Doc» eller Einstein!

Magisk og spesiell

Mens kommentarene fortsatte, bestemte Celeste, som jobber som lærer, seg for å fylle den lille jenta med selvtillit.

BLE LEI: Shilah tok saksa fatt fordi hun var så lei av håret sitt. Foto: South Wales News Service

I barnehagen hjemme i Melbourne fortalte Shilah de andre barna at håret gjorde at hun var magisk og spesiell.

Likevel fortsatte kommentarene å komme.

Da Shilah var fire år gammel, klippet hun av seg håret.

– Jeg var mer fortvilet enn det hun var. Hun var drittlei av at håret stod rett opp. Men, da hun klippet det kortere, ble det bare enda verre. Det er den eneste gangen hun har klippet seg, sier Celeste.

Det tok to år før det vokste ut igjen.

KORTERE: Shilah Madison Calvert-Yin var lei av håret sitt og klippet det kortere. Det gjorde bare vondt verre. Foto: South Wales News Service

Celeste Calvert-Yin slo seg til ro med at datteren bare hadde et litt uvanlig hår.

– Vi sa bare at hun var velsignet med håret sitt, og at hun var født til å få oppmerksomhet. Det var lettere for barn å forstå, sier hun.

Oppdaget av tannlege

Det var en tilfeldighet som gjorde at Shilah i en alder av syv fikk en høyst uvanlig diagnose.

Hun skulle på et sykehus for å sjekke de skjøre tennene sine, og der kunne tannlegen fortelle familien at jenta hadde Uncombable Hair Syndrome (UHS).

– Jeg var sjokkert og fikk tårer i øynene, og ble samtidig oppspilt. Endelig fikk vi svar på det vi hadde lurt på i mange år, sier Celeste.

IVRIG: Shilah under et Jurassic Park-arrangement på det lokale kjøpesenteret. Foto: South Wales News Service

Tannlegen hadde forsket på genetikk og abnormaliteter, og kunne det meste om UHS.

Dette var den første gangen tannlegen hadde møtt et barn med syndromet.

– Hun sa at hun aldri hadde hørt om noen i Australia som har det, og hun trodde ikke at hun kom til å møte et barn som Shilah. Hun er jo én av en million, sier Celeste.

Sjelden genmutasjon

Legen forklarte at UHS kommer av en genmutasjon, og at symptomene på dette er sølvblondt hår som står opp fra hodebunnen og ikke kan ligge flatt, forteller moren.

Diagnosen betyr at Shilahs hår vokser annerledes enn andres fordi det mangler et spesielt protein.

U.S National Library of Medicine skriver at tilstanden oftest oppstår når barnet er mellom tre måneder og 12 år, og symptomene ofte forsvinner når barnet blir voksent.

Det skal være kun rundt hundre bekreftede tilfeller av syndromet.

– Ikke noe galt i å være annerledes

I dag er Shilah ti år gammel, og hun omfavner nå det helt spesielle håret sitt.

På Instagram-siden sin legger hun og moren stadig ut bilder av henne, og de spøker ofte om sveisen og forteller om hvor vanskelig det er å gre håret.

– Det er ikke noe galt i å være annerledes. Hvis andre glor, er det fordi de er sjalu, sier Shihlah.