Flyttet hjemmefra for å studere – da ble moren fengslet i hjemlandet

Kina bruker et avansert dataprogram for å overvåke alt uigurene i Xinjiang-provinsen foretar seg, ifølge menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch. Kadirye Wufuers mor ble overvåket og dømt til 10 års fengsel. – Grunnen er at hun sendte meg til Tyrkia for å studere, sier hun.

Å laste ned en applikasjon som WhatsApp, å reise til land som Kina anser som mistenkelige, eller å ha et uvanlig strømforbruk kan være grunn nok til å bli sendt til hemmelige leire i Xinjiang i Kina.

Det skriver menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch i sin siste rapport om forholdene i regionen. De skriver videre at over 2000 uigurer er fengslet av slike årsaker.

Moren fengslet

En av uigurene som er fengslet, er moren til Kadirye Wufuer (28). Hun er født og oppvokst i byfylket Aksu i Xinjiang-provinsen, og kom til Norge som flyktning i oktober 2018. Nå bor hun i Bærum og lærer norsk.

SAMMEN MED MAMMA: Kadirye Wufuer sammen med moren sin. Foto: Privat

Før hun kom til Norge studerte Wufuer i Tyrkia, og oppholdet der er, ifølge Wufuer, også hovedgrunnen til at moren ble fengslet.

I 2015 reiste moren hennes, Ajiranmu Rouzi (51), for å besøke Wufuer i Istanbul. Hun hadde alle papirer i orden, men da moren returnerte til Kina fikk hun problemer.

– Etter 2016 har undertrykkelsen og overvåkningen økt kraftig i Øst-Turkistan, sier hun.

I 2016 ble den kinesiske politikeren Chen Quanquo oppnevnt som partisekretær til Xinjiang-provinsen. Tidligere hadde han hatt tilsvarende jobb i Tibet. Etter dette økte undertrykkelsen i Xinjiang betydelig.

– Ikke kom hjem

Noen måneder etter at moren hadde reist hjem, ble Wufuer oppringt av kinesisk politi. De ba henne sende dem alle dokumentene sine, blant annet pass, visum og leiekontrakten til huset der hun bodde.

– Så fikk jeg vite at politiet etterforsket moren min på grunn av meg. Jeg ble redd og sendte dokumentene, sier Wufuer.

Moren til Wufuer, Ajiranmu Rouzi, jobbet som regnskapsfører i offentlig sektor i 20 år i Kina. Foto: Privat

Etter dette avtok telefonsamtalene mellom Wufuer og moren, de kunne ikke lenger snakke fritt. I tillegg besøkte politiet jevnlig morens hus.

– En dag ringte moren min via videosamtale. Hun gråt og sa: «Aldri kom til dette landet igjen». Jeg ble bekymret og spurte hvorfor, men hun sa bare: «Gjør det jeg sier, kom aldri hjem», forteller Wufuer.

Dette var den siste samtalen hun hadde med moren sin.

1. mai 2017 forsøkte Wufuer å ringe moren igjen, men fikk ikke tak i henne. Hun tok kontakt med noen bekjente for å spørre om de visste hvor moren var.

Hun ble fortalt at moren hadde reist, men at hun skulle komme tilbake om noen dager.

– I løpet av samtalen skjønte jeg at mamma hadde blitt sendt til leirene, sier Wufuer og gråter.

– Dømt til 10 års fengsel

Det viste seg at personen som Wufuer snakket med også ble etterforsket. Noen dager senere kom politiet og varetektsfengslet vedkommende.

Fakta om uigurene • Da Kina okkuperte Øst- Turkistan i 1949, byttet de navn på regionen til Xinjang. Området er Kinas største region, og dekker et område fire ganger så stort som Norge. • Uigurene kommer fra Xinjiang-provinsen i nordvest Kina. • Uigurer tilhører en muslimsk minoritet av tyrkisk avstamning. • Kinesiske myndigheter anklages for omfattende undertrykking av uigurene.

– Jeg ble så redd og bestemte meg for å tie for å beskytte andre, og i stedet vente på at mamma skulle bli satt fri igjen, forteller hun.

Men etter å ha sittet i leirene i tre år, ble Wufuers mor dømt til ytterligere 10 års fengsel i februar 2020.

– Hovedgrunnen til at hun ble fengslet er at hun sendte meg til Tyrkia for å studere, sier hun.

Da Wufuer fikk vite om dommen, bestemte hun seg for å snakke om det hun og moren var blitt utsatt for.

– Å tie hjelper ikke

– Selv om jeg var utenfor Kina, tiet jeg i mange år for å beskytte moren min. Etter at jeg fikk vite om dommen har jeg skjønt at det ikke hjelper. Kina gjør det de vil, sier hun.

Men Wufuer er fortsatt bekymret for familien som er igjen i Xianjiang. Hun ønsker å snakke med dem i telefon, men både hun og familien er redd for konsekvensene, og derfor velger de å ikke gjøre det.

– Det verste som kunne skje har allerede skjedd moren min, og derfor snakker jeg ut om undertrykkelsen. Men å bli oppringt fra et utenlandsk nummer er fortsatt risikabelt for uigurer som bor i Kina. Derfor kan jeg ikke snakke med familien i Xinjiang, sier hun.

Hvert steg blir overvåket

Kadirye Wufuer og moren er ikke alene om å ha blitt overvåket.

Ifølge HRW har Kina utviklet et stort dataprogram som overvåker alt uigurer i Xinjiang-provinsen foretar seg.

Programmet kalles «Integrated Joint Operations Platform» (IJOP). HRW beskriver appen som «et system av systemer», som samler inn informasjon fra sjekkpunkter, overvåkningskameraer med ansiktsgjenkjenning, bensinstasjoner og mobiltelefoner.

Etter å ha samlet dataene, rapporterer IJOP-systemet om all mistenkelig aktivitet og oppførsel til politiet, som så etterforsker videre.

Kartlegger uigurer via app

Å utøve sin religion, slå av telefonen gjentatte ganger, bruk av programmer som Twitter, å ha VPN i telefonen, et uvanlig strøm- eller bensinforbruk og å reise til land som Kina anser som mistenkelige er noen av tingene som gjør at varsellampene blinker i IJOP-systemet.

– Det er det kinesiske militæret som står bak utviklingen av IJOP-appen. Den brukes hovedsakelig av politiet og offentlige tjenestemenn som kommuniserer via et sentralt IJOP-system, sier Adiljan Abdurihim.

Han jobber som sekretær i Den norske Uigurkomitéen.

I sin siste rapport får HRW bekreftet i et lekket dokument at over 2000 uigurer i Xinjiang har blitt fengslet etter å ha fått stempelet «mistenkelig» gjennom IJOP-appen.

– Det antyder at Xinjiangs tyrkiske muslimer antas skyldige til de er bevist uskyldige, heter det i rapporten.

Ifølge de lekkede dokumentene ble for eksempel en uigursk mann sendt til leirene for å ha studert Koranen på midten av 1980-tallet, og for å ha hatt en kone som brukte hijab på begynnelsen av 2000-tallet.

Et annet eksempel er en uigursk kvinne som ble arrestert etter å ha gått til Kashgar, et byfylke i provinsen Xinjiang, og overnattet i Hotan, et annet byfylke i området.

Den kinesiske ambassaden i Oslo har ikke besvart TV 2s spørsmål angående IJOP-appen.

– Minner om apartheid

Adiljan Abdurihim sier Kinas IJOP-app gir staten fullstendig kontroll på alt som foregår i Xinjiang.

– Dette betyr selvsagt begrenset frihet for uigurene. Kina viser ingen respekt for menneskerettighetene eller borgernes rettigheter. Situasjonen i Øst-Turkistan minner om apartheid-tiden. Målet er å utrydde det uiguriske folk, sier han.

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen. Foto: Privat

Abdurihim legger til at flere hendelser knyttet til flyktningspionasje og overvåking som har skjedd i uigurske diasporagrupper kan kobles til denne appen.

– Vi mistenker at appen brukes til å systematisk kartlegge aktivister i diasporagrupper fordi den gir oversikt over uigurenes nettverk, sier han og legger til:

- Mange aktivister har opplevd at deres familiemedlemmer i hjemlandet har blitt truet og trakassert på grunn av deres kritikk mot det kinesiske regimet.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.