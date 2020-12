– Vi slipper unna fordi vi ikke liker kyss, klapp og klem

Europeiske land ringer julen inn med portforbud og ny nedstenging. Forsker mener nordmenn skal være glade for at de fleste av oss bor grisgrendt.

I Hellas må grekerne sende SMS til myndighetene for å spørre om tillatelse til å forlate hjemmet sitt, og i Spania skal portforbudet vare helt til mai neste år.

Situasjonen er en helt annen i resten av Europa enn i Norge.

– Jeg tror vi slipper unna strengere tiltak fordi nordmenn ikke liker kyss, klapp og klem i utide, som de gjør sørover i Europa. Nordmenn flest hilser med stiv hånd, sier professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø til TV 2.

Se full oversikt over tiltak i Europa lenger ned i saken.

Mens nordmenn som bor utenfor Oslo kan ha ti gjester to ganger i julen, har man for eksempel i Nederland kun lov til å ha to gjester.

Også i våre naboland tilspisser situasjonen seg.

VINKER FARVEL: Silvia Riera (57) sier hadet til faren sin, 90 år gamle Francisco, etter et besøk på et sykehjem i Barcelona i Spania. Foto: AP / NTB

Stenger ned - igjen

Torsdag stengte alle kjøpesentre i Danmark, og fra 1. juledag vil landet i praksis være stengt fram til 3. januar.

I Sverige innrømmer kong Carl Gustav at de sviktet. Landet har blitt hardt straffet for å slappe tiltak. Snart har over 8000 svensker dødd med covid-19.

I hele åtte land i Vest-Europa er det nå portforbud.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en e-post til TV 2 at myndighetene jobber hardt for å unngå at Norge også får en like dramatisk smitteøkning som man ser i Europa.

– Det kan være grunn til å se hvilken situasjon man befinner seg i ute i Europa og Norden i disse dager, skriver han.

STENGT: En rekke land i Europa er nå stengt som følge av smitteøkning. Her er et par i Bilbao i Spania. Foto: Vincent West / Reuters / NTB

Olsvik ved Universitetet i Tromsø sier at det er en gammel måte å få folk til å holde seg hjemme med mål om å begrense smitte.

Han sier at å stenge restauranter og barer, som de har gjort i Østerrike, ikke hadde fungert i for eksempel Spania, fordi der er det mange som ikke lager mat hjemme eller ikke har kjøkken.

Professoren tror at årsaken til at Norge har få dødsfall per innbygger, er gode smittevernregler og av kulturelle årsaker.

– Den nordiske holdningen er at vi ikke går bort og kysser på hverandre to ganger. Når vi hilser, hilser vi med strak arm. Mange av oss får også nærmest svettetokter av å måtte klemme på andre enn ektefellen. Det tror jeg stopper mye av spredningen av koronaviruset, sier Olsvik.

Andre årsaker, tror han, er at det er høy aksept for å følge myndighetenes anbefalinger så lenge de er godt begrunnet og at man også har regionale tiltak. Han mener hytteforbudet i vår er et eksempel på tiltak som kan gjøre folk forbannet og lite lysten på å bidra i smittedugnaden.

LUFT: Francisco España (60) nyter sol og frisk luft ved stranden i Barcelona. Han er koronapasient ved et sykehus i byen. Han var utendørs i ti minutter etter 52 dager på sykehus. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Langt til naboen

– Vi bor også grisgrendt, de fleste av oss. Vi bor ikke mange i høyden, og det er et stykke til naboen. Blir noen smittet i en bygd, smitter vedkommende kanskje ti til femten personer, mens i større byer kan vedkommende smitte hundrevis, sier han.

MILDE RESTRIKSJONER: Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik sier tiltakene vi har i Norge er milde i forhold til andre land.. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den kraftige smitteøkningen i Danmark har ført til en ny nedstenging av landet. Men i landet, som vi liker å sammenligne oss med, bor folk langt tettere enn oss.

– Hadde du fylt fem millioner innbyggere i Rogaland fylke, hadde befolkningen vært langt tettere. Det tror jeg er en vesentlig faktor til smittespredningen i landet, sier han.

I Finland er det nå regionvise regler. Noen steder kan man samles ti personer, andre 20. Landet var lenge betegnet som en suksess når det gjelder håndteringen av smitten, og også der bor folk spredt over hele landet.

Det samme gjelder Island, som nå er det landet i Europa som har færrest antallet smittede per 100.000 innbyggere, ifølge det europeiske smittevernbyråets tall per 14. desember.

På topp er Kroatia med 1208 smittede per 100.000 innbyggere. Tallet for Finland er 112, mens for Norge er tallet 99.

STENGT: Restauranter og barer i Tyskland er stengt, bortsett fra for noen spesielt inviterte i denne restauranten i Frankfurt. Foto: Michael Probst / AP / NTB

Stor risiko

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at vi har mindre smitte enn mange andre europeiske land, og dermed også mindre inngripende tiltak.

– Det er nok fordi det er lettere å holde smitten under kontroll når andelen smitteførende personer i samfunnet i utgangspunktet er lavt, skriver Nakstad i en e-post til TV 2.

– Det er likevel stor risiko for at vi igjen kan få stor smittespredning i Norge dersom kontakthyppigheten mellom mennesker øker inn i vintersesongen. Vi er på ingen måte trygge på at vi ikke kan få ny smitteøkning i Norge i vinter, fortsetter han.

RISIKO: Espen Nakstad sier at det er stor risiko for stor smittespredning i Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv om smitten er lav i Norge, sier Nakstad at grunnen til det ikke bare er hvor mange covid-19-pasienter helsevesenet kan håndtere, men også de andre oppgavene de har, som å utrede, behandle og følge opp pasienter.

– Derfor er dette også et spørsmål om hvor mye annen viktig aktivitet i helsesektoren som vil måtte settes på pause for å håndtere økt testing, prøveanalyser, smittesporing, innleggelser, ordinær behandling og intensivbehandling, skriver den assisterende helsedirektøren.

Nakstad uttaler også at det er et spørsmål om hvor mye helsepersonell som til enhver tid må i karantene dersom smittenivået i samfunnet øker og mer smitte kommer inn i helseinstitusjoner.