Cavani siktet for regelbrudd

Edinson Cavani er tiltalt for brudd på regelverket til Englands fotballforbund (FA) etter at 33-åringen publiserte en kritisert kommentar i sosiale medier.

Edinson Cavani er siktet for brudd på en av FA sine regler etter å ha delt et innlegg fra en annen person på Instagram, og selv kommentert posten med teksten «Gracias negrito».

FA skriver på sine hjemmesider at kommentaren utgjør et grovt brudd, da den inkluderte henvisning, enten uttrykkelig eller underforstått, til farge og/eller rase og/eller etnisk opprinnelse.

Spissen har frist til mandag 4. januar 2021 til å gi et tilsvar på siktelsen.

Edinson Cavani har i ettertid slettet innlegget.

– Jeg er fullstendig mot rasisme, og jeg slettet meldingen så snart det ble forklart at den kan tolkes annerledes. Jeg vil be om unnskyldning, sa Cavani etter episoden.

Dette er lignende uttrykk Luis Suárez ble dømt for å ha brukt mot Patrice Evra i 2011.

Cavani risikerer flere kampers utestengelse. Hans landsmann ble i 2011 utestengt i åtte kamper etter å ha brukt ordet «negro», men da i en hissig krangel med Patrice Evra.

– Edinson og klubben var tydelige på at det var absolutt ingen ondsinnet hensikt bak meldingen, som han slettet og ba om unnskyldning for så snart han ble informert om at den kunne feiltolkes. Spilleren og klubben vil nå vurdere tiltalen og svare FA deretter, skriver Manchester United i en pressemelding.