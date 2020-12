Hysj-politiet lanserer egen podcast

De hemmelige tjenestene rundt omkring i verden er ikke kjent for åpenhet. I Norge har de som jobber med terror og spioner startet sin egen podcast.

Podcasten heter «psst» og skal vise livet på innsiden av landets sikkerhets- og etterretningstjeneste, PST. Det er de som håndterer de mest alvorlige truslene mot Norge. I den første episoden er tema soloterror og ekstremisme.

Hvorfor podcast?

Hvem blir en terrorist og hva kjennetegner dem? Hvilke tegn må familie og venner følge med på? Dette er noen av spørsmålene som besvares av analytiker Siv Sørensen. I en halvtime forteller hun i detalj om både ekstreme islamister og høyreekstreme. I podcasten vil PST at flere ansatte skal fortelle om hva de driver med.

Analytiker Siv Sørensen har jobbet i PST i nesten 15 år.

– Hvorfor denne podcasten?

– Vi ønsker å bli bedre på trussel-kommunikasjon. Bli bedre på å formidle ut til samfunnet om hva og hvem som truer Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

PST ønsker tips

Han forteller at et av målene er å bevisstgjøre befolkningen slik at den enkelte kan hjelpe til med å forebygge terror og radikalisering.

– Hvis folk vet hva som er faretegnene kan det være lettere å gi tips og informasjon til PST, sier kommunikasjonsdirektøren.

Etter angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum i 2019 fikk PST kritikk for sin kommunikasjon ut til publikum. Podcasten er en konkret oppfølging av evalueringsrapporten etter terrorangrepet i Bærum.

Nye tider

– Det var en tid da dere bare pleie å si «ingen kommentar?

– Vi sier «ingen kommentar» i dag også, men langt sjeldnere. Det vi i mye større grad gjør nå er å aktivt gå ut med informasjon om hva som truer oss. Det gjorde vi ikke før, sier Trond Hugubakken.