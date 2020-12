Spår at det blir enda vanskeligere å komme inn på boligmarkedet her

Fortsatt boligprisvekst kan være dårlig nytt for dem som ønsker å kjøpe sin første bolig i hovedstaden, tror ekspert.

På tross av at koronapandemien har gitt Norge et kraftig økonomisk tilbakeslag, har boligprisveksten vært jevn gjennom 2020.

Og den siste tidens positive vaksinenyheter kan virkelig sette fart på norsk økonomi igjen, tror Norges Bank. I en pressemelding skriver de at det vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt, og at boligprisene kan stige med 6,7 prosent i 2021.

Nå spår Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) at førstegangskjøpere i Oslo kan oppleve samme tilstander som i 2016, da prisveksten stakk ifra de utenfor markedet.

Regner med sterk vekst tidlig på året

– Jeg tror førstegangskjøpere i Oslo vil slite, sier administrerende direktør i NEF, Carl Geving, til TV 2.

I hovedstaden har det vært sterk etterspørsel over tid, og samtidig er det bygget for få nye boliger. Dette, kombinert med den lave renten i 2020, har gjort at prisveksten har gått stabilt oppover.

I Oslo kan det gjøre at det blir kamp om å etablere seg i markedet, slik som det var i 2016.

– På et tidspunkt blir prisene så høye at førstegangskjøperne faller ut. De med familien i ryggen, vil kanskje klare seg, men uten det vil det bli vanskeligere, sier han.

Det vil svinge i disfavør av førstegangskjøperne, forklarer Geving.

DIREKTØR NEF: Carl Geving tror boligprisen i Oslo vil ha sterk vekst tidlig i 2021. Foto: CF-Wesenberg

– Etter at de fikk en knekk i 2016 har førstegangskjøpere klart seg bra i flere år. Nå som renten falt i 2020 har det vært positivt for dem, forklarer han.

NEF regner nå med at prisene i hovedstaden vil skyte i været tidlig nyåret.

– Vi renger nå med å starte veldig sterkt. Men heldigvis er det ingenting som vokser inn i himmelen, sier Geving.

Balansert nasjonalt

I resten av landet mener derimot Geving at det vil være sunn fremdrift det neste året.

Han tror at det meste av den positive effekten nullrenten har hatt på prisveksten nå også vil avta.

– Renteeffekten har vært veldig sterk i 2020. Noe av den effekten vil være tatt, ut og vi regner med en mer balansert vekst i 2021 nasjonalt, sier han.

De fleste steder i Norge er det nå bygget nok boliger til å møte etterspørselen, og de færreste kommuner vil dermed ha galloperende prisvekst, slik hovedstaden har hatt flere ganger det siste tiåret.

– Nå som det er bygget nok boliger, vil nok ikke lav rente ha like sterk effekt. Dessuten er det strengere boliglovsforskrifter nå enn i 2016, og det taler mot like sterk vekst. Men her er vi litt usikre, sier Geving.