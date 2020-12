Arvid (63) og Ottos (65) Syden-tur spolert – nå har de funnet en helt spesiell erstatning

Sammen med golfkameraten Otto Øren og flere andre pensjonister drar Arvid Lokøy fra Bergen på golfturer til varmere strøk hver vinter.

Men i år har koronapandemien satt en stopper for den årlige turen.

– Vi skulle reist til Spania i november, men det ble ikke noe av. Turen i februar ser det også mørkt ut for, sier golfkameratene, som også har vært på golfturer til Portugal og Tyrkia.

Fant sola

Selv om de fortsatt må vente en stund på å dra på seg golfhansken utendørs, depper de ikke av den grunn.

For flere ganger i uken oppsøker kameratene et golfsenter i Bergen for å spille på simulator. På alle banene skinner sola.

– Her er det et utrolig mange forskjellige baner fra hele verden. Vi savner selvsagt å reise, men dette er en god erstatning, sier Lokøy.

KONSENTRASJON: Arvid Lokøy rett før han slår ballen i en bekk. Foto: Klaus Holthe/TV 2

På golfsenteret kryr det av pensjonister som spiller på dagtid. Selv om det er vindstille og ballen ligger stødig på grønne matter, viser det seg at golf ikke blir noe lettere av å spilles innendørs.

– Nei, nei, nei, roper Lokøy.

Ballen hans smeller i lerretet på veggen, og fortsetter digitalt i luften mot en bekk ikke langt fra hullet.

I løpet av tre hull har pensjonistene slått baller i sandbunkeren, ploppet i et vannhinder og landet rett bak et tre. De forsøker likevel så godt som mulig å ikke hovere for mye over partnerens dårlige slag, men i stedet rose når ballen går dit de vil.

KONKURRANSE: Mye prestisje står på spill når pensjonistene møtes. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Den er fin, Otto, sier Lokøy, når kameraten får til et rett utslag som lander trygt midt på banen.

Avlyst utenlandsjul

Reisevanene til nordmenn har endret seg drastisk etter at pandemien rammet Norge og resten av verden.

– I starten av pandemien sa ni prosent av de spurte i vår undersøkelse at de planla å feire julen utenlands. Reiselysten er stor, men i år må vi være hjemme sier Astrid Bergmål, som er leder i Virke Reiseliv.

Hun forteller at i fjor var det 16 prosent av oss som dro utenlands på juleferie.

– I år blir det helt annerledes, siden alle charteravganger er avlyst og man må ti dager i karantene når man kommer hjem, sier Bergmål.

Tror på sommeren

Hun har likevel tro at at det meste er endret til sommeren 2021.

– Vi ser at charterselskapene forbereder seg på en tilnærmet normal sommer. Det blir gode avbestillingsvilkår, så alt legges til rette for at man kan bruke julen til å planlegge sommerferien, sier Bergmål.

GOLFTURER: Pensjonistene drømmer om å dra tilbake til Spania for å spille golf. Foto: Privat.

To som garantert kommer til sitte på en av første flyene ut av Norge er pensjonistene Arvid Lokøy og Otto Øren.

– Det viktigste er ikke å vinne. Det viktigste er å slå Otto, sier Lokøy.