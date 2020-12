Holder styringsrenten uendret på 0 prosent

Koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Aktiviteten har tatt seg opp siden i vår, men gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern.

Samtidig er det kommet positive vaksinenyheter, og det er utsikter til at vaksineringen kan starte i løpet av kort tid. Det vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt.

Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Bank.

De har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.

Boligprisvekst på 6,7 prosent

Likevel vil det trolig ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene fra før pandemien. Den underliggende inflasjonen har avtatt noe, men er fortsatt over målet. Styrkingen av kronen siden mars og utsikter til lav lønnsvekst tilsier at den vil avta videre fremover.

– Det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro til vi ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prognosen for styringsrenten innebærer en rente på dagens nivå i over ett år fremover. Fra første halvår 2022 øker renten gradvis etter hvert som aktiviteten nærmer seg et mer normalt nivå. Prognosen innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i forrige pengepolitiske rapport.

Norges Bank sier videre at de forventer at boligprisene vil stige med 6,7 prosent i 2021.

– Pandemien synes ikke å ha dempet aktiviteten i bruktboligmarkedet. Etter et par måneder med boligprisfall tidlig i vår har prisene økt markert og vært høyere enn anslått, skriver Norges Bank i rapporten.

Også fremover er det utsikter til at boligprisveksten kan bli høyere enn anslått i forrige rapport. Lavere renter stimulerer boligmarkedet, men økt bruk av hjemmekontor og begrensede forbruksmuligheter kan også ha økt betalingsviljen for bolig

– Lave renter i lang tid

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving skriver i en e-post til TV 2 at stabile rentenivåer er det beste for boligmarkedet og gir forutsigbarhet for husholdningene.

– Det lave rentenivået er for tiden en forutsetning for et velfungerende boligmarked med de positive effekter det har i norsk økonomi. Husholdningene kan forvente lave rentenivåer i lang tid selv om sentralbanken signaliserer mulighet for en noe tidligere renteheving.

Geving sier de tror det vil ta tid før norsk økonomi tillater høyere renter, og at rentenivåene uansett vil forbli lave i overskuelig framtid.

– Rekordhøy

Videre sier han at boligmarkedet har vært sterkt preget av renteeffekten i 2020. Omsetningstakten er rekordhøy og prisveksten er sterkere enn på mange år.

– På landsbasis kan vi forvente en noe bedre markedsbalanse i 2021 ettersom mye av renteeffekten er tatt ut i 2020. Unntaket er Oslo hvor renten vil ha sterkere gjennomslag på grunn av underskudd på boliger ved inngangen til 2021. Oslos utfordringer må løses gjennom en storsatsning på boligutvikling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Saken oppdateres!