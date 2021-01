Bilsalget i Norge har kanskje ikke overraskende vært sterkt preget av korona-pandemien i år. Da Norge stengte ned i mars, fikk vi en kraftig nedgang i alt salg av biler.

Så tok det ikke veldig lang tid før bruktbilsalget tok seg opp. Og fra sommeren av har omsetningen av brukte biler ligget på rekordhøyt nivå.

Dette forklares dels ved at enkelte i en usikker situasjon ble skeptisk til å kjøpe helt ny bil – og dels ved at mange fikk større behov for bil. Enten det var for å dra på bilferie da sydenturen måtte avlyses – eller for å unngå mest mulig å reise kollektivt.

Har endret seg mye

Nylig gjennomførte Gjensidige og Nordea et et webinar for bilbransjen.

Bransje-nettstedet BilNytt.no var til stede der og kan melde at det er gode tider for mange av dem som selger brukte biler.

– Salget av biler har gått dramatisk opp i år sammenlignet med i fjor. Og så holder salget seg høyt også, noe som er veldig interessant, sa forretningsutvikler i Finn.no, Terje Dahlgren på webinaret, ifølge BilNytt.no.

Dahlgren kom også inn på at bruktbilmarkedet har endret seg mye i løpet av det siste året. Han trakk frem 2018-modell Volvo V90 ladbar hybrid som et eksempel:

Biltypen kan være kjempesmart – men ikke for alle

Det har vært en god del usikkerhet rundt hvordan prisene på ladbare hybrider som Volvo V90 T8 ville utvikle seg i bruktmarkedet. Status for denne modellen akkurat nå er at bilene selges kjapt.

Fra 120 dager – til 20

– For ett år siden sa jeg at denne bilen var kjempevanskelig å selge.

Dahlgren forklarte at for et år siden var publiseringstiden på Finn.no for bilen på rundt 120 dager.

– Det har har endret seg dramatisk, og nå tar det bare 20 dager å selge bilen, sa han, ifølge BilNytt.no.

Dahlgren mente at dette tyder på at enkelte selgere ikke har tatt inn over seg at etterspørselen har økt så mye. Dermed også at de priser seg for lavt.

For disse bilene er håpet ute

Viktig å få bilene kjapt ut

Brooms bilekspert Benny Christensen har selv mange år bak seg i bilbransjen, også som selger. Han er tydelig på at 2020 vat et krevende år for mange.

– Ja, uforutsigbarhet er noe av det denne bransjen liker minst. Store endringer fører også til mye usikkerhet. I mars var det mange som så mørkt på fremtidsutsiktene. Så snudde bruktbilmarkedet og det tok helt av. Å skulle prise bruktbiler "riktig" i en slik situasjon er ikke enkelt. På den ene siden vil man naturligvis ha mest mulig for hver bil. Samtidig ønsker man å legge seg på det som er riktig markedspris, sier Benny.

– Det er vel også viktig å få bilene kjapt ut?

– Helt klart! Og viktigheten av det blir naturligvis enda større når man har følt på en så usikker situasjon som vi hadde i starten av korona-tiden. De som da satt på store lagre av biler, sov nok ikke spesielt godt om natten. Da er man i en sårbar situasjon, sier Benny.

Endelig! Slik skal en ladbar hybrid være

Markedet for brukte biler har endret seg kraftig i 2020, med rekordhøy omsetning de siste månedene. Foto: NTB Scanpix

Ingen fasit

For profesjonelle aktører er det naturligvis enklere å følge trendene i markedet, ikke minst rundt dette med omsetningstid – og så justere deretter. Der har private selgere mindre mulighet til å skaffe seg kunnskap.

– Mer enn noen gang er mitt råd å sette seg så godt inn i markedet som mulig, når man skal selge bil. Begynn gjerne en tid før du skal selge bilen din. Hva ligger tilsvarende biler ute for? Hvor raskt blir de solgt? Det er to grunnleggende viktige spørsmål. Tradisjonelt er det nok slik at de fleste av oss tror bilen er mer verdt enn den egentlig er. Men det er ikke alltid slik. Og den utviklingen vi ser nå, viser mer enn noen gang at det ikke er noen fasit i dette markedet, sier Benny.

Mest trafikk på mandager

En liten digresjon fra Finn.no til slutt. De fysiske bilbutikkene har stort sett svært tradisjonelle åpningstider. Men det er ikke da kundene er ute og leter etter bil på nettet:

– Mandag er dagen med mest trafikk på Finn.no, deretter tirsdag og søndag. Kundene er mest aktive utenfor bilforhandlerens åpningstid – mellom kl 19 og 22 om kvelden, og de forventer svar samme dag, sa produktdirektør for motor i Finn.no, Eirik Håstein, på webinaret.

Bilkjøp uten å tape penger? Klart det er mulig!

Video: Roy kjører drømmebilen – i jobben