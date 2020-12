Nasjonal dugnad har reddet tusenvis fra trafikkdøden

I 1970 ble 560 mennesker drept i trafikkulykker i Norge. I år blir tallet for første gang under 100.

– Hvis vi kan få én av våre medtrafikanter til å la være å gjøre ting som ender i en ulykke, så er alle tårene våre til nytte, sier Bente Reitan Johansen.

Det er nå syv år siden sønnen hennes, Henrik, døde i en motorsykkelulykke på riksvei 23 i Åros. 22-åringen foretok en forbikjøring i høy hastighet og møtte et motgående kjøretøy.

OMKOM: Henrik ble bare 22 år. I 2013 ble han drept i en motorsykkelulykke. Foto: Anders Stensås.

– Det ble en brå og umiddelbar slutt der og da, sier Henriks far, Espen.

Nå sitter ekteparet igjen med minnene av den livsglade og sosiale unge mannen som døde altfor tidlig.

– Vårt største ønske er at ingen andre skal oppleve det vi har opplevd, sier moren.

Helt siden ulykken har ekteparet engasjert seg i hva som skal til for å få ned ulykkestallene i Norge.

Det har også norske myndigheter gjort, og arbeidet har gitt resultater.

ETTERLATT: Det er nå syv år siden livet ble snudd på hodet. For ekteparet har det hjulpet å snakke om det som skjedde. Foto: Anders Stensås / TV 2

– Fremdeles for mange

2020 blir det første året på veldig lenge hvor under 100 personer omkommer på norske veier.

Ifølge UP har 95 personer blitt drept i trafikken og 2020 ble året med færrest dødsulykker siden 1970. I fjor endte statistikken på 108 døde.

– Det er fantastisk bra, men hvert dødsfall er ett for mye, sier Henriks mor.

Hun får støtte av Ingrid Trømborg, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

– Det er en milepæl, og det er selvfølgelig bra. Men jeg må skynde meg å si at det fortsatt er 100 for mye, sier hun.

DREPTE: I løpet av ti år er antall trafikkdrepte halvert.

Flere årsaker

Trømborg berømmer bilistene for at dødstallene er redusert med over 80 prosent.

– Folk har blitt flinke til å bruke bilbelte, holde fartsgrensa, sikre barna i bilen og bidra til nullvisjonen gjennom å følge alle kampanjene for bedre trafikksikkerhet, sier hun.

TRYGG TRAFIKK: Kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg.

Det er mange årsaker til kraftig reduserte ulykkestall.

Trømborg trekker frem arbeidet som er lagt ned på tvers av mange sektorer etter at nullvisjonen ble innført for 20 år siden.

– Det har vært avgjørende at vi har hatt modige politikere som har turt å iverksette påbud og forbud. Her er vel bilbeltepåbudet det aller viktigste. Så handler det også om sikrere biler og bedre veier, sier hun.

Omfattende tiltaksplan

Langs E6, sør for Soknedal i Trøndelag, står distriktsleder i Utrykningspolitiet i Midt-Norge, Anders Sjøtrø. Han følger mannskapene som har rigget seg til fartskontroll på den ulykkesbelastede strekningen.

På tross av at alle vet at UP er «ute på veien», har antall fartsovertredelser aldri vært større.

– Vi vet at frykten for å bli tatt får folk til å følge trafikkreglene. UPs tilstedeværelse er viktig, og det må være en troverdig oppdagelsesrisiko langs veien, sier politiinspektøren.

KONTROLL: Distriktsleder Anders Sjøtrø og hans kolleger i UP med fartskontroll sør for Sokndal i Midtre Gaudal kommune. Foto: Arne Rovick /TV 2

Dette er bare ett av en rekke ledd i arbeidet med å få ned antall trafikkdrepte og hardt skadde. I den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet jobbes det med hele 136 ulike tiltak.

– Det er summen av veldig mange tiltak og veldig mange aktører som alle bidrar til at vi i år får et rekordlavt dødstall, sier Sjøtrø.

Unikt samarbeid

Det er Statens vegvesen som eier denne planen.

Den involverer alt fra Statens havarikommisjon som analyserer ulykker, ambulansepersonell og lokale deltidsbrannvesen, til de som jobber med bedre veier og sikrere biler.

Fokus på fart, ruskjøring og aktsomhet i trafikken er bare ett av totalt sju politipunkt i tiltaksplanen for å få ned antall drepte og hardt skadde i trafikken.

– Det er all grunn til å berømme alle aktørene som jobber for bedre trafikksikkerhet. I europeisk sammenheng er dette samarbeidet helt unikt, sier Sjøtrø.

- Hvordan vil du karakterisere den kraftige reduksjonen?

– Norge det er eneste landet i Europa som har halvert ulykkene de siste årene. Vi har rundt 20 drepte per én million innbyggere, mens det europeiske snittet ligger på 49. Vi skiller oss helt klart ut selv med det veinettet vi har i Norge.

– Må jobbe mer strategisk

Antall hardt skadde i trafikken har også hatt en svært positiv utvikling.

Tallet er nå mer enn halvert fra år 2000, da statistikken viser 1.265 hardt skadde.

SKADDE: Antall hardt skadde i trafikken er mer enn halvert siden 2010.

Likevel får mange av disse store utfordringer med rehabilitering, og veien tilbake til et normalt liv er ikke alltid mulig. Nå blir utfordringen å presse tallene ytterligere ned.

– Det har nok vært lettere å komme fra 500 til 100, enn fra 100 til null. Vi må jobbe mer målrettet og strategisk nå. Og så handler det mye om oss trafikanter og de bevisste valg vi tar i trafikken, sier Trømborg i Trygg Trafikk.

Fra nyttår tredobles straffen for ulovlig mobilbruk. Da blir du straffet med en bot på 5000 kroner. Trømborg tror mange ikke tenker over hvordan uvanen kan være forskjellen på liv og død.

– Det er ikke mange sekunder du skal kikke ned og vekk fra veien før du kan utsette deg selv og andre for alvorlig fare, sier hun.

– Håper alle tenker seg om

Det har vært syv tøffe år for ekteparet på Åros. Espen Johansen kommer aldri til å glemme da han sto på gårdsplassen og så ambulansehelikopteret i luften.

– Vi risikovurderer i alle andre ting her i livet, men vi gjør ikke det på samme måte i bilen, sier han.

For dem har det hjulpet å snakke om det.

– Man skulle ikke tro at man kunne leve videre og få et godt liv når det aller verste skjedde, men takket være kameratene til Henrik, familien, kollegaer og venner så har vi det veldig bra i dag, sier Bente Reitan Johansen.

De er begge enige om at nøkkelen ligger i å fortsette det holdningsskapende arbeidet.

Hun minner om at det til syvende og sist er sjåføren som kjører.

– Vi håper at alle som er ute og kjører tenker seg om. De må huske på at de har noen der hjemme som venter på dem, sier hun.