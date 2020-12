Sluttet i «Mission Impossible»-crewet etter nytt korona-raseri fra Tom Cruise

GOD KVELD NORGE (TV 2): Fem ansatte i «Mission Impossible»-crewet fikk nok av rasetalene til skuespiller Tom Cruise (58) for brudd på koronaregler på sett. Nå har de valgt å forlate innspillingen for godt.

Innspillingen av «Mission Impossible 7» er godt i gang og den siste tiden har det vært amper stemning på sett.

Fem ansatte har valgt å slutte etter at skuespiller Tom Cruise har hatt en ny rasetale mot ansatte, der han hevder de bryter Warner Bros. sine koronaregler på sett.

Det skriver Daily Mail.

Holdt ikke avstand

Et lydopptak av Tom Cruise ble tidligere denne uken kjent i The Independent og flere andre medier. Der kan en høre at Cruise er sint og gir klar beskjed om at det ikke er ok å bryte koronareglene, og at det er mange som er avhengig av at de følger dem for å kunne fortsette jobbene sine.

Koronaregelen det skal være snakk om er at ansatte ikke holdt stor nok avstand til hverandre på sett.

Ifølge kilder The Sun har snakket med skal den siste tordentalen fra Cruise har gjort at noen av de ansatte fikk nok.

– Spenningen har bygget seg i flere måneder, og dette var det siste strået. Siden det ble offentlig har det vært mer sinne og flere ansatte har gått, sier kilden til The Sun.

I oktober ble det gjort en stopp i innspillingen av «Mission Impossible 7» ettersom 12 ansatte testet positivt for korona.

– Han er opprørt over at andre ikke tar det så alvorlig som han selv, sier kilder til The Sun om Cruise.

I NORGE: Her vinker Tom Cruise etter å ha gjennomført et stunt i luften over Hellesylt ved Helsetkopen til den neste «Mission: Impossible»-filmen. Foto: Geir Olsen

Føler ansvar for produksjonen

Cruise skal ha sagt at «Dersom jeg ser deg gjøre det igjen, er du borte» angående det han mente var brudd på koronareglene.

Han skal så ha sagt at det gjelder hele mannskapet og at han ikke vil at de skal legge ned filmen. 58-åringen skal føle et ansvar for produksjonen ettersom han har lagt mye tid og penger på at alle forholdsregler er tatt, og at det er trygt for teamet å filme.

Filmingen av «Mission Impossible 7» har foregått i både Italia, Storbritannia og Norge.

Da Cruise var i Norge i september fikk kulturminister Abid Raja (V) møte Hollywood-skuespilleren.

Da spurte Raja hvordan de taklet koronasituasjonen på opptak og at det måtte være ganske utfordrende for dem.

KORONATILTAK: Tom Cruise er opptatt av at alle koronatiltak blir gjennomført på sett for «Mission Impossible». Foto: Chiabella James

Svaret han fikk fra Cruise da var følgende:

– Vet du hva, dere har gjort det så lett som mulig, og vi får helt fantastiske bilder.

I forrige film var «Mission Impossible»-teamet på Preikestolen i Rogaland for å filme. I samtalen med kulturministeren la ikke Cruise skjul på at han var begeistret for Norge, og at de ønsker å komme tilbake til Norge for å gjøre opptak til neste film også.