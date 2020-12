Chelsea-talent ranet mens han delte ut mat til vanskeligstilte barn

Chelseas engelske høyreback Reece James fikk bilen sin ranet mens han delte ut mat til vanskeligstilte barn, i en hendelse som fant sted onsdag.

I bilen lå det gaver som 21-åringen hadde tenkt å gi til veldedighet.

Da James returnerte til bilen sin etter arrangementet han deltok på, som går under navnet Felix Project, kunne han se at det ene vinduet på bilen var smadret og at gavene han hadde plassert i bilen var blitt stjålet.

SMADRET: Slik så bilen til Reece James ut da han returnerte fra arrangementet han deltok på. Foto: Instagram.

21-åringen delte hendelsen på sin Instagram-konto. Der skrev han blant annet følgende:

– Enda en givende erfaring med Felix Project i dag. Der vi serverte mat til den yngre generasjonen. Forhåpentligvis kan vi spre litt glede før en krevende juletid, skriver James.

– Dessverre ble jeg møtt med en stor skuffelse da jeg gikk tilbake til bilen min. Mens arrangementet pågikk følte noen på et behov for å bryte seg inn i bilen min og stjele gaver som jeg skulle donere senere på dagen, fullfører han.

Unggutten har, sammen med Marcus Rashford, hatt et brennende engasjement i kampen mot barnefattigdom.

Nå er han fast bestemt på å hjelpe til i samfunnet, og være med å endre menneskers liv.

– Da jeg vokste opp var det noen av vennene mine som ikke hadde privilegiet å ha tilgang til mat hele tiden, har James sagt til London Evening Standard.

– Jeg så hva det kan gjøre og hvordan det kunne endre folks liv. Man kan egentlig ikke gjøre noe hvis man ikke har mat i kroppen, sier han.

Reece James har tatt Premier League med storm og blitt en fast inventar på Frank Lampards lag, etter et låneopphold i Wigan. Han fikk sin landslagsdebut i oktober.