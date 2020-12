Maren (44) har aldri fått påvist korona – behandles likevel for senskader

Flere nordmenn blir i dag behandlet for senskader etter korona, selv om de aldri har fått påvist smitte. Maren Sæbø har vært syk i over ni måneder.

Frilansjournalist Maren Sæbø trodde først at hun bare hadde fått vanlig influensa da hun plutselig ble veldig dårlig i midten av mars.

Sæbø hadde ingen underliggende sykdommer fra før, men ni måneder senere sliter hun fortsatt med utmattelse, svimmelhet og lite energi.

– Jeg har fortsatt mye plager i hverdagen og må passe på at jeg ikke anstrenger meg for mye. Da blir jeg slått helt i bakken, sier Sæbø til TV 2.

Store mørketall

Da koronaviruset først traff Norge i mars var det strenge krav om hvem som kunne teste seg.

Helsedirektoratet sier at dette trolig førte til store mørketall. Over 48.000 nordmenn kan ha vært smittet i mars uten at det ble fanget opp.

De fleste som ble syke i den første bølgen har for lengst blitt friske.

Men for Maren Sæbø har plagene vært vedvarende.

– Jeg har heldigvis blitt litt bedre den siste måneden, men jeg plages fortsatt med mye tretthet og lite energi. Jeg må bare ta tiden til bruk og være tålmodig, sier Sæbø.

Etter flere legebesøk har Sæbø fått påvist postviral utmattelse og behandles i dag for senskader. Det er derimot ingen som vet sikkert om hun har hatt korona eller ikke.

Rammer også unge og friske

De fleste som får påvist koronaviruset blir friske i løpet av to uker, men lege Christina Fredheim Stangeland sier at rundt én av ti opplever senskader.

– Det er mye vi fortsatt ikke vet, men for noen kan disse plagene vare i flere måneder, sier Stangeland.

BLIR FRISKE: Stangeland understreker at de fleste som blir smittet av korona blir helt friske. Foto: TV 2

De som får senskadene opplever ofte nedsatt lungekapasitet, tretthet, svekket muskulatur og vedvarende tap av smak og lukt.

Stangeland mener at også unge mennesker som ikke har noen underliggende sykdommer kan få lange sykdomsforløp og senskader.

– Når du hører om de plagene Maren Sæbø har hatt, hvor sannsynlig tror du det er at hun har hatt korona?

– Det er vanskelig å uttale seg om det, for det er også andre infeksjonssykdommer som kan gi vedvarende tretthet. Men i og med at det passer godt med tiden, så er det nok nærliggende å tro det, sier Stangeland, som også er styremedlem i Norsk Forening for allmennmedisin.

Håper på bedring

Maren Sæbø prøver fortsatt å forstå hvorfor hun har vært syk så lenge og håper at hun snart kan bli helt frisk.

– Nå har jeg vært syk i ni måneder, det er lenge nok. Jeg har opplevd en klar bedring den siste tiden og tror jeg er på vei til å bli helt frisk, sier Sæbø.

Hun vil oppfordre andre til å ta koronaviruset på alvor.

– Jeg har stor forståelse for at mange er lei av restriksjonene og smittevern. Samtidig har jeg fått oppleve at man kan bli skikkelig syk uten å ha noen underliggende sykdommer. Vi bør alle være oppmerksomme på det, sier Sæbø.