Skavlan kjøpte millionvilla med hundedusj og vinkjeller – nå sitter han i retten

Maling er et av temaene det har blitt viet mest tid til i dagens rettsmøte, og mer spesifikt linoljemaling.

I 2018 kjøpte Skavlan og samboeren Maria Bonnevie (46) halvparten av en tomannsbolig på Oslos vestkant fra 1928 – til 21,6 millioner kroner.

Skavlan må møte i retten etter at en Tømrermester Kjetil Eriksen AS saksøkte ham. Skavlan mener arbeidet som er utført på vinduene ikke var av håndverksmessig standard, og vil derfor få kjøpet hevet og få betalt 341.000 av tømreren. Dette er summen han allerede har betalt for restaureringen.

Tømrermesteren ønsker at TV-profilen skal betale 500.000 kroner.

NYOPPUSSET: Skavlan har gjort mye i huset.

Gammelt hus

Den første delen av rettssaken startet onsdag. Den dagen handlet det blant annet om hva definisjonen på restaurering er, og hva man kan forvente når man kjøper en slik tjeneste.

Huset står på gul liste hos Byantikvaren, og regnes derfor som et verneverdig kulturminne. God kveld Norge har tidligere snakket med Skavlan om prosessen med å få tillatelse til renovering både innvending og utvendig.

– Vi hadde noen ting vi måtte søke om. Det var jeg forberedt på at ville ta lang tid. Det er den kverna som alle må gjennom. Også jeg, sa Skavlan da God kveld Norge møtte ham på TV 2s høstlansering.

God kveld Norge snakket med eiendomsmegler i Sem & Johnsen, Erlend Sørlie, i sommer. Han anslo at oppussingen til programlederen hadde kostet fra 8 til 12 millioner kroner.

Uenig

Det er satt av tre dager til rettsaken, og på torsdag diskuterte partene hva som kan forventes av bruksskader på gamle vinduer og hvilke resultat man kan forvente av linoljemaling. Særlig sistnevnte tema ble det viet mye tid til.

En av Tømrermester Kjetil Eriksens ansatte vitnet. Han sier at de har latt noen små bruksmerker være igjen, nettopp fordi det er et gammelt og sjarmerende hus med en lang historie.

– Det er ikke nødvendigvis slik at alle skrapemerkrer skal endres på, fordi de kan være en del av historien. Det er ofte at kundene ikke vil fjerne for eksempel en ødelagt profil, sier han.

En restaureringsekspert som vitnet bekreftet dette i retten. Hun mener det er viktig å diskutere hvor mye som skal endres med kunden.

– Det er en skjønnsmessig vurdering å vurdere hva som er skader og hva som hører hjemme i et historisk hus, sier hun.

For mye maling

Tømrermester Kjetil Eriksens ansatte erkjente at linoljemaling er vanskligere å bruke enn annen maling.

– Den tørkede malingen har fått et skinnlag, er det bra? spør Skavlans advokat.

– Nei, det er ikke det. Det skyldes for mye maling, svarer vitnet som arbeidet på huset.

Restaureringseksperten, som har vært på befaring hos Skavlan, støtter dette synet. Hun syns også det har blitt brukt for mye maling på vinduene.

– Vi mente det ikke var tilfredstillende utførte arbeider. Vi har fokusert mest på malingen. Jeg har ikke vurdert tømrer eller snekkerarbeid, sier restaureringseksperten.

På et tidspunkt ble det faktisk diskutert det å se maling tørke, og hvor mange dager dette tar med linmaling.