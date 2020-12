Hildegunn (46) så ikke lappen på Kiwi og fikk bot: – Jeg ble rasende

– Parkeringsvakten ventet nok bare på at jeg gikk inn i butikken, sier Hildegunn Pettersen etter at hun fikk bot da hun kjøpte en banan på Holmlia.

Mandag denne uka skulle fotterapeut Hildegunn Pettersen (46) en svipptur innom Kiwi i Holmlia Sentervei i Oslo for å kjøpe en banan.

GUL LAPP: Parkeringsboten som ventet på Hildegunn Pettersen da hun kun ut fra Kiwi. Foto: Privat

I likhet med flere andre kunder, la hun ikke merke til at det var blitt satt opp en parkeringsautomat ved butikken.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Det er gratis å parkere utenfor Kiwi-butikken i 45 minutter, men kundene må nå taste inn registreringsnummeret på automaten først.

«Oh shit»

Da Pettersen skulle betale for bananen, kom en eldre mann løpende inn i butikken og viste frem en gul lapp.

– Han sa at de ansatte måtte gjøre det tydelig for kundene sine at det er blitt satt opp en parkeringsautomat. Da tenkte jeg bare: «Oh shit», sier Pettersen til TV 2.

Pettersen la fra seg bananen og rasket seg ut til bilen sin. Der ventet en parkeringsbot på henne også.

– Jeg ble så sinna, sier hun, og forteller at hun var i butikken i maksimalt to minutter.

Pettersen gikk rett bort til parkeringsvakta, som hadde satt seg i bilen.

– Jeg åpnet bildøra hans og spurte om hva i alle dager dette var, sier Pettersen til TV 2.

– Fulgte med på kundene

46-åringen sier at hun er sikker på at parkeringsvakta fulgte med på henne da hun gikk inn på Kiwi.

– Jeg kan ikke tro annet enn at de må ha fulgt med på folk, sier hun.

Pettersen forklarte parkeringsvakta at hun kun var i butikken i to minutter for å kjøpe en banan, og at hun ikke visste at det var blitt satt opp en parkeringsautomat.

– Jeg sa at jeg ikke hadde sett noe tydelig skilting. Da sa han at han ikke kunne vite hvor lenge jeg hadde vært i butikken. Han sa også at han ikke hadde noe med skiltingen å gjøre, sier hun.

Mener boten lyver

På parkeringsboten står det at Pettersen parkerte utenfor butikken klokka 09.25, noe hun mener er helt feil.

– Jeg fulgte nøye med på klokka siden jeg var på vei til jobb. Jeg vet at jeg parkerte klokka 09.35. Det betyr at vakten skrev at jeg parkerte ti minutter før. Da visste han jo hvor lenge jeg var på Kiwi, og han var superrask med å skrive ut boten, sier hun.

Pettersen så seg rundt, og oppdaget da at det var hengt opp en lapp på døra, som åpner seg automatisk.

– Den lappen forsvinner jo når døra åpner seg! Da er den umulig å se. Når folk går inn og ut hele tiden, står jo døra åpen og ingen kan se lappen, sier hun.

Pettersen la deretter merke til at det stod en liten liten lapp ved spritdispenseren inne i butikken.

– Den ser man jo ikke når man er opptatt av å sprite hendene, sier hun.

LAPP: Kiwi hadde hengt opp en lapp på døra som åpner seg automatisk. Foto: Privat

Nekter å betale

Pettersen sier at hun forstår at parkeringsplassen må reguleres, men at hun reagerer på den manglende merkingen.

– Jeg kjørte innom i går bare for å se om de hadde gjort noe med merkingen, og da var det plutselig satt opp en gatebukk med informasjon. Hadde det bare vært så tydelig da jeg var der på mandag..., sier hun.

Pettersen sier at hun ikke kommer til å betale de 300 kronene parkeringsboten er på.

– Aldri i verden. Dette skal jeg klage på, sier hun.

MISNØYE: På Facebook-gruppa #DetSkjerPåHolmlia diskuteres parkeringsautomaten utenfor Kiwi hyppig. Foto: Skjermdump

– Umulig å tilbakedatere

Daglig leder i det aktuelle parkeringsselskapet, Park Nordic AS, Fredrik Schjerve, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

I en e-post til Avisa Oslo skriver han at med den nye parkeringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017, så er det ikke mulig å ilegge sanksjon før det har gått seks minutter.

FIKK KLAGER: Kiwis regionsjef i Oslofjord nord, Tore Hartmann. Foto: Norgesgruppen

«Det er med andre ord ikke mulig å datere tilbake i tid slik det hevdes i saken.

I dette tilfellet ankommer betjent anlegget og må vente seks minutter før kontroll iverksettes. Dette for at den parkerende skal få rimelig med tid til å sette seg inn i parkeringsvilkårene,» skriver han.

Fikk automat etter klager

Kiwis regionsjef i Oslofjord nord, Tore Hartmann, forklarer at kundene på Holmlia har klaget på for få parkeringsplasser og at det derfor et satt opp en automat.

– Vi er kjent med at det har vært noen bøter her. På Holmlia Sentervei har vi tidligere fått svært mange klager fra kunder fordi det har vært få parkeringsplasser, sier han til TV 2.

Og:

– Etter å ha undersøkt saken nærmere, viste det seg at det var mange som brukte parkeringsplassene uten å handle i butikken. Det førte til frustrasjon hos kunder som ikke fant parkeringsplass, og er bakgrunnen for at vi har innført systemet.

Han forklarer at Kiwi har merket mer enn det forskriftene krever.

– Vi har full forståelse for at det er kjedelig å få bot, og vi kunne selvfølgelig ønske det ikke var nødvendig med denne reguleringen. Om man har klager på bøter man har fått, må dette tas med parkeringsselskapet. Kiwi er ikke involvert i bøtene, avslutter han.