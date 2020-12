Hendelsene som førte til seilingsnekt: – Vi er skuffet over Boreal

Summen av urapporterte hendelser førte til at Sjøfartsdirektoratet tok affære. Boreal innrømmer at de ikke har vært gode nok.

– Mange av disse hendelsene var alvorlige og hadde potensial for både tap av menneskeliv og alvorlig skade, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til TV 2.

En av hendelsene han viser til skjedde 17. november i år. Da fikk fergen MF «Husøy» tekniske problemer med baugporten.

Sjøfartsdirektoratet bekrefter at fergen likevel dro til sjøs med passasjerer om bord. Dette fikk ikke direktoratet vite om.

To uker tidligere smalt fergen MF «Herøysund» inn i fergeleiet på Søvik i Nordland. Ifølge iSandnessjøen ble ingen skadet utover det materielle.

Dette er to av minst fem hendelser som til slutt førte til at Sjøfartsdirektoratet fikk nok.

– Vi er skuffet

Over tid har de opplevd at de ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon fra Boreal om hva som har skjedd når ting har gått galt.

– Er dere skuffet over Boreal?

– Ja, det er vi, sier Aarhus.

SKUFFET: Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet er skuffet over Boreal. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Han presiserer at hendelsene isolert sett ikke ville kvalifisert til seilingsnekt. Det var summen av dem gjorde at de ble usikre på sikkerhetskulturen i rederiet.

Derfor gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en såkalt tilleggsrevisjon på onsdag.

– Så er det revisjonen som har avdekket funn i sikkerhetsstyringssystemet, som førte til at vi ikke så noen annen utvei enn å trekke tilbake sertifikatet, sier kommunikasjonsdirektøren.

Boreals konsernleder svarer på kritikken lenger ned i saken.

Droppet risikovurdering

Dermed måtte hele flåten til Boreal legge til kai onsdag ettermiddag, etter at Sjøfartsdirektoratet ga rederiet seilingsnekt på grunn av det de karakteriserte som alvorlige sikkerhetsbrudd.

I en pressemelding beskrev Sjøfartsdirektoratet bruddene i korte trekk:

Ved flere hendelser hadde rederiet ikke begjært skade/havaritilsyn slik at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere om det var sikkert å seile. De har derved operert fartøyene uten gyldig sertifikat.

De hadde ikke utført risikovurdering etter at skaden/hendelsene hadde inntruffet.

Boreal har ikke internt fulgt opp og risikovurdert teknisk svikt i utstyr som ledet til hendelse.

De har ikke fulgt opp pålegg og forespørsler fra Sjøfartsdirektoratet.

De har ikke rapportert flere hendelser til Sjøfartsdirektoratet som er påkrevd av sikkerhetshensyn.

– Jeg har ikke ord

Ordføreren i Træna, Jan Helge Andersen (Ap), er skremt over det han hører om hendelsen på MF «Husøy».

– Er det mulig? At sikkerheten til våre innbyggere og dem som ferdes med fergen blir satt såpass på spill, det er utrolig skremmende. Jeg har ikke ord, sier han til TV 2.

Øygruppen, som ligger på Helgelandskysten, har i underkant av 500 innbyggere og er helt avhengig av et godt og trygt fergetilbud.

– Vi har blitt glad i MF «Husøy». Og ferge og hurtigbåt er alfa og omega for oss. Vi kan ikke eksistere uten, sier han.

Nå forventer ordføreren at selskapet retter opp i feilene.

Boreal svarer

Det lover Boreal Norges konsernleder å gjøre.

Det har vært et travelt døgn for Kjetil Førsvoll. Til TV 2 beklager han og sier at rederiet har et forbedringspotensial.

– Vi må gå inn i oss selv. Vi har kanskje vært mer opptatt av å utbedre feil enn å rapportere. Det er helt klart at vi har en plikt til å rapportere og i dette tilfellet så har vi ikke gjort det godt nok, sier han.

Om den konkrete hendelsen på MF «Husøy», erkjenner han at det kunne fått et dårlig utfall.

– Den hendelsen granskes fremdeles. Fartøyet er på verksted og vi har også ettergått søsterfartøyene for å sikre at det ikke er tilsvarende svikt. I dette tilfellet var vi ikke raske nok med å rapportere, sier Førsvoll.

BEKLAGER: Konsernleder Kjetil Førsvoll beklager. Foto: Heidi Venæs / TV 2

Boreal har nå koblet på ekstern kompetanse for å gå gjennom deres systemer.

– Vi skal komme til bunns i dette, sier konsernlederen.

– Har dere satt menneskers liv og helse i fare?

– Nei, det vil jeg ikke si at vi har. Rederiet vårt er over 150 år gammelt og jeg kan ikke huske at vi har hatt noen hendelse lik den vi har nå. Men det er klart at når vi nå får denne anmerkningen, så tar vi det på alvor, sier han og fortsetter:

– Jeg kan forstå at Sjøfartsdirektoratet er skuffet og det tar vi til etterretning.

Første forbud av denne størrelsen

Ifølge Aarhus er dette første gang de har trukket tilbake sikkerhetsstyringssertifikatet til et rederi av denne størrelsen.

– Det er ikke noe vi tar lett på, men dette var helt klart nødvendig, sier han.

Både passasjerer og næringsliv fra Rogaland i sør til Troms og Finnmark i nord ble umiddelbart hardt rammet av forbudet.

Men etter et krisemøte med næringsministeren, fiskeriministeren og samferdselsministeren fikk rederiet lov til å seile igjen ved 23 tiden, onsdag kveld.

Fordi Boreal har presentert en handlingsplan som redegjør for hvordan de skal løse sikkerhetsbruddene, har direktoratet gitt en midlertidig tillatelse som varer i tre måneder.