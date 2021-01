2020 er over– og vi benytter som vanlig anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året vi har bak oss.

I dag er det hele Norges bilekspert, Benny Christensen sin tur. Her er hans historie:

Nå har det altså blitt den tiden på året igjen hvor vi bremser opp litt. Tar en titt i bakspeilet, mimrer litt og tenker på året vi har lagt bak oss. Som vanlig har det vært et begivenhetsrikt Brooom-år. Også i det året hvor det å gå på butikken med munnbind ble helt vanlig. Det trodde vi ikke for ett år siden.

Men verden har altså gått sin gang, likevel. Ikke minst innen bilbransjen . Selv om det har vært et tøft år med nedstengninger av fabrikker og forsinkelser, har "snøballen" rullet videre.

Kraftig innskrenket

Elektrifisering er på mange måter nøkkelordet om jeg skal oppsummere mitt eget 2020 som biljournalist. En jobb som ofte innebærer reising. I år var den lengste jobb-turen til Miami. Den nest lengste til Sarpsborg ...

Absolutt ikke for å klage. For det har jeg ingen grunn til. Vårt lille Broom har klart seg godt gjennom krisen, takket være god og stødig styring fra øverste hold – og det at alle har stått på og gitt det lille ekstra gjør at vi har navigert trygt gjennom et utfordrende år. Men jeg synes Miami / Sarpsborg-eksemplet er et godt bilde på hvordan året ble for de fleste av oss. Kraftig innskrenket.

Test av elektrisk Mini i Miami tidlig i 2020. Flere turer utenlands ble det ikke.

Tilbake til både Miami og elektrifisering av bilparken. Det var den nye elektriske Mini jeg kjørte der borte. Dette er noe av det jeg skrev etter å ha kommet hjem:

Palmene vaier vinden i den varme sommerbrisen når vi kjører langs legendariske Miami Beach. Miami er vel stedet du enten ser eller blir sett. Det er babes, det er strand og det er fete biler og raske båter. Samtidig som stedet også byr på en særegen arkitektur. Særlig i se og bli sett gaten over alle, nemlig Ocean Drive med alle de gamle kjempe-kule Art Deco-hotellene som ser ut som noe midt i mellom et gammelt flipperspill og en bløtkake. De er fantastiske!

Les mer turen til Miami kjøring av Mini her:

Om å danse tango

Helt siden den første Audi RS-en dukket opp for 25 år siden har jeg vært fascinert av konseptet. Et konsept som kort kan forklares med veldig morsom bil i relativt anonym og praktisk innpakning. Årets RS-møte ble et møte med nye RS6.

Et møte som jeg, en smule euforisk, beskrev som å danse tango med ei skikkelig fin dame …Det var ikke gjennomtenkt i det hele tatt da det ramlet ut av munnen min under et video-opptak. Men kanskje var den impulsive beskrivelsen ikke helt bortkommen? Her er det en liten smakebit fra testen.

Audi RS6 er en bil du velger med hjertet. Et hjerte som slår for bil- lidenskap, ekstrem kjøreglede, passion for teknologi, det spesielle, ytelser og det å skille seg litt ut. Få andre biler byr på samme kombinasjonen av komfort, ekstreme ytelser og plass som nettopp RS6. Dette er en bøllebil for hele familien.

Nye krav til støy gjør at lydnivået ikke er i nærheten av å være så morsomt som det var. Trolig til glede for mange. Men også til en viss ergrelse for noen av oss. De som likte at det bråkte, poppet og smalt.

Les resten av Audi RS6-testen og se video her

Audi RS6 er en veldig morsom bil som jeg kunne tenkt meg å ha i garasjen. Prisen på 2. millioner gjør dog at det blir med tanken …

Elektrisk og kinesisk – dette er bare starten

Ellers har bilåret for meg, som nevnt, vært preget av elbiler. Ikke bare det, men også helt nye bilmerker.

Jeg var den første i Norge som kjørte nye, kinesiske Xpeng G3, allerede tidlig i mai. Nå har de første kundene fått sine biler.

Xpeng er også et nytt, innovativt produkt. På enkelte områder enda lengre fremme enn Tesla, men de går langt "stillere i dørene". Vi tviler på at de klarer å kopiere Tesla-suksessen. Men at bilen definitivt har noe for seg og fungerer som en fin, god og moderne familie-elbil er det liten tvil om.

Mitt inntrykk av nykommeren + video finner du her:

BYD Tang kommer på nyåret. Dette er et bilmerke jeg gleder meg til å følge framover.

BYD er også et svært spennende elbilmerke som vil dukke opp på nyåret. Allerede i juni var jeg så heldig at jeg fikk tatt en sniktitt på familie-SUV-en Tang. En stor, elektrisk bil som har alle forutsetninger for å treffe det norske markedet godt. Også dette er en kineser og bilen ligger ganske tett opptil Audi-suksessen e-tron i størrelse og rekkevidde.

BYD, som betyr «Build your dreams» er verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøyer. Dette er definitivt et spennende merke som jeg gleder meg til å følge videre framover. Ikke minst gleder jeg meg til å få teste bilene når de kommer på nyåret. Mer om vårt møte med BYD finner du her:

Fra Kina kommer også Volvo-baserte Polestar. Også her var vi i Broom først i Norge bak rattet. Og i testen som kom i etterkant trillet vi glatt en sekser på terningen. Suksessen har da heller ikke uteblitt. Bilen er allerede, etter bare noen få måneder på markedet, et ganske vanlig syn langs veiene.

Slik konkluderte vi: Basert på førsteinntrykket, så triller vi en sekser på terningen. Kombinasjonen av ytelser, rekkevidde, ladehastighet, kjøreglede, opplevd kvalitet i alle ledd og en relativt hyggelig inngangspris, bidrar til det. Se video og lest testen her:

Vi skal øyeblikkelig snakke om biler som lager både lyd og eksos igjen. Jeg vet at mange er dritt lei elbiler og nye merker fra Kina. Ikke for å være uhøflig, men det vi har sett er bare starten. Neste år kan vi vente oss biler fra; DFSK, Seres, Aiways, Dongfeng, Lynk & Co, Wey, Zotye, Iconiq og Arcfox. Med et lite forbehold om at jeg kan ha glemt noen ...

Død pine og evig fordervelse

Årets mest kontroversielle sak var det nok også jeg som sto for. Oppdraget fra Knut som er redaktør var som følger: Lag en liste over biler som er så teknisk dårlige at du ikke vil kjørt på ferie med dem.

Lydig som jeg er, skred jeg til verket. Jeg visste at jeg her kom til å tråkke i et vepsebol. Mener man noe – så får man uvenner. Slik er det bare.

I dette tilfellet var det noen Mercedes-eierne som reagerte litt (ganske mye faktisk …) mye mer enn jeg hadde sett for meg. Grunn: Jeg skrev at gamle Mercedeser ruster. Så mye at om man drar på langtur, er det ikke sikkert det er så mye bil igjen, når man skal hjem.

Jeg hadde vel regnet med at de fleste forsto at dette var en spissformulering. Men, nei. Her hadde jeg undervurdert. Ganske grundig også. Man må ikke krenke middelaldrende menn med litt for gammel Mercedes. Da går alle filtre av – og caps lock på. Herregud så mye kjeft jeg fikk! Sammen med trusler om både død, pine og evig fordervelse.

Jeg måtte holde ytterdøren låst og ha balltreet klart i gangen uka etter … Men det gikk over etter hvert det også.

Du kan lese den saken her: (NB: Gjelder ikke for deg med gammel Mercedes, for nå har jeg låst opp døren og kastet balltreet).

Mer gammel Volvo.

Årets eldste testbil: Trimmet Volvo PV fra 1963. Reportasje kommer i VolvoKlassiker neste år.

Som du kanskje vet, lager vi i Broom magasinet Volvo-Klassiker. Slik blir det også neste år, produksjonen er så smått i gang. Det er et veldig hyggelig avbrekk.

Innimellom alle nye biler er det også hyggelig å få kjøre et par gamle. Av den sorten uten ABS-bremser, ESP, navigasjon og alskens greier.

Jeg skal ikke røpe for mye av innholdet enda, men kan i alle fall gi et par billedlige smakebiter på hva som er i vente i neste nummer. Som for øvrig blir å finne i butikkhyllene i mars.

Det er bare å glede seg! Om du ikke har fått med deg årets utgave av VolvoKlassiker, er det fortsatt håp. Du sender bare en SMS med VOLVO20 til 2205. Så enkelt er det. Det koster 99 kroner + 15 kroner i porto, det belastes telefonregningen og du får bladet rett hjem i postkassen i løpet av noen dager. Da får du 100 sider om kun én ting: Nemlig klassisk Volvo. Fra starten i 1927, og helt opp til 2000-tallet. Reportasjer, intervjuer, bildeserier, småstoff og kuriosa. Jeg håper du liker det!

En annen veldig analog opplevelse som jeg satte stor pris på en av de siste dagene dette året var å får kjøre igjen ungdomsbilen min. Nemlig en skikkelig fin og gjennomført VW Golf GTI fra 1983. I den garasjen fant jeg ikke bare gamlebilen min. Jeg fant jammen maken til min gamle moped også. Man kan jo bli nostalgisk av mindre ...

Videoreportasje med Golfen kommer på nyåret. Det er bare glede seg til det også. Mopeden får vi kanskje gjøre noe mer på til sommeren?

Volvo 240 Turbo fyller 40 år snart. Vi har hatt et gjensyn.

Gode hjelpere

Jeg har helt til slutt lyst til å få rette en stor, stor takk til alle som sender inn spørsmål til "Spør Benny"-seksjonen vår. Det er veldig hyggelig og jeg føler på den måten at jeg kommer veldig nær Broomleserne – hvilket jeg setter stor pris på!

En ekstra takk til to gode hjelpere. Nemlig Kviasen og Norulf, som svarer på veldig mange av spørsmålene for meg. Uten tvil karer med mye erfaring og god peiling. De gir mange ganger mye lengre og mer utfyllende svar enn jeg selv har anledning til. Kanskje litt skeptiske til elbiler og nymotens duppeditter og med en viss forkjærlighet for VW-produkter. Men jeg setter stor pris på bidragene fra dere, karer! Håper dere blir med oss også på nyåret!

Helt til slutt vil jeg få ønske alle våre lesere et riktig godt nyttår! Følg oss i 2021 også. Jeg lover å gjøre mitt beste for å gi deg bil- og motor-sakene nettopp du vil lese!

Dette hadde jeg aldri kjørt før. Nå har jeg gjort det også. Få med deg videoen!