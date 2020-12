«Sofa» er tilbake på TV 2 – disse kjendisene skal være med

TV-programmet «Sofa» var en suksess på NRK da det ble sendt fra 2014 til 2017. Programmet har gjennom de fire sesongene blitt nominert til fire Gullruten-priser og vunnet én.

Nå blir folkefavoritten å se på TV 2, med helt nye deltakere. Gjennom ti episoder skal vi være «flue på veggen» hjemme hos kjente fjes når de fra sofaen skal dele sine TV-opplevelser.

– Casten i «Sofa» spenner i alder fra 8 til 76 år, så her kan man trygt si at programmet passer for hele familien, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen i en pressemelding.

«Sofa» har premiere på TV 2 torsdag 21. januar.

ALLE DELTAKERNE: Gjennom ti episoder besøker vi 13 hjem. Foto: TV 2 (montasje)

A-kjendiser

Totalt 13 stuer og sofaer skal besøkes gjennom ti episoder. Vi skal blant annet hjem til FrP-veteran Carl I. Hagen (76) og kona Eli (73).

– Vi krangler lite om fjernkontrollen hjemme hos oss. Carl ser mest på nyheter og langrenn mens jeg ser på alt annet, sier Eli i pressemeldingen, og forteller at de sjeldent ser serier da de ikke klarer å henge med på de mange episodene.

Også folkefavoritten Leif Einar «Lothepus» Lothe (51) har sluppet TV-kameraene helt inn i sofakroken. Selv om han har en tendens til å sovne midt i nyhetssendingene, er det «Farmen», «Skal vi danse» og dokumentarer som fenger mest.

– Alt som handler om historie, både fra vikingtiden, krigen, dyreprogram og jaktprogram, sier Lothepus i TV 2s pressemelding.

– Da roper jeg på Randi og ungene at de skal komme å se på. Det lærer de noe av, fremfor alt det andre dritet de ser på TV.

FAMILIEN: Martin (17), Vetle (14), Ida (16), Lothepus og kona Randi Sørum. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Komikerduo

Duoen Lisa Tønne (42) og Sigrid Bonde Tusvik (40) er kjent for å ha sterke meninger. Det har de også i sofaen.

– Forskjellen på meg og Lisa er at hun lever seg totalt inn i ting på TV som jeg slapper fullstendig av med. For eksempel «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach». Dette er yndlingsprogram som gir meg skikkelig avslapning og «mindfullness», og som jeg får lave skuldre av, sier Tusvik i pressemeldingen, og avslører at hennes «guilty pleasure» er TV 2s «Funkyfam».

– Jeg drikker rødvin, spiser trøffelsalami og kjører høy kosefaktor med lavterskel-TV. Lisa derimot lever seg inn i deltakerne og situasjoner, og hun er helt utslitt både mentalt og fysisk etter å ha sett en episode.

DUO: Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne er med i den nye sesongen. Foto: TV 2

Dette er de andre deltakerne i «Sofa»:

Vennene Jorun Stiansen (36) og Adam Schjølberg (38).

Adam Schjølberg og Jorun Stiansen. Foto: Espen Solli/TV 2

Jenny Jenssen (56), ektemann Tor Magne Jenssen-Søreng og datteren Tilje (14).

Vendela Kirsebom (53) og Petter Pilgaard (40).

Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard. Foto: Espen Solli/TV 2

Vennene Abubakar Hussain (33) og Mayoo Indiran (30).

Martine Lunde (24) og kjæresten Aleksander Sæterstøl (25), venninner og Martines besteforeldre.

Niklas Baarli (31) og samboer Benjamin Silseth (29).

Benjamin Silseth og Niklas Baarli. Foto: Espen Solli/TV 2

Pål Anders Ullevålseter (52) og Mette Solli (46) med deres felles datter Alva (8) og Påls sønn Robin (20).

Kristin Gjelsvik (34) og Dennis Poppe Thorsen (29).

Vennene Bernt Hulsker (43) og Marius Skjelbæk (30).

Lilli Bendriss (74) og søsteren Aase Sydness.

Aase Sydness og Lilli Bendriss. Foto: Espen Solli/TV 2

