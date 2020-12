Kina viser muskler i romkappløpet – har hentet hjem prøver fra månens bakside

For første gang på 44 år er stein fra månen hentet til Jorda.

Kina nådde en ny milepæl i landets ambisiøse romfartsprogram da en ubemannet kinesisk romsonde landet på Jorda med steinprøver fra månen.

Den historiske bragden innleder en ny æra i romkappløpet og viser stormaktsrivaliseringen med USA, ifølge The New York Times.

Kapselen landet like etter klokken 2 natt til torsdag på slettelandet i Mongolia med prøver fra baksiden av månen.

Det er første gang stein fra månen bringes tilbake til jorda siden den sovjetiske måneferden Luna 24 i 1976.

Romsonden hadde tidligere koblet seg fra et ubemannet romfartøy som går i bane rundt månen. Sammenkoblingen ble gjort for å redusere farten før kapselen kunne seile videre mot jorden med hjelp av fallskjermer. Dette var første gang Kina har gjennomført en slik operasjon.

Kan gi ny innsikt

Kinesiske forskere håper å bruke steinprøvene til å lære mer om månens opprinnelse og vulkansk aktivitet på overflaten.

De innhentede prøvene er trolig flere milliarder år yngre enn prøvene som tidligere er hentet av USA og Sovjetunionen. Det kan gi ny innsikt i månens historie og andre deler av solsystemet.

24. november tok den ubemannede måneraketten Chang'e-5 av fra Kina.

Den 1. desember landet to av Chang'e-5-fartøyets fire sonder på månen og startet innsamlingen av stein fra overflaten og grunnprøver fra to meters dyp.

Prøvene ble deretter forseglet og fraktet tilbake til en modul som fraktet dem til jorden. Kina sørget samtidig for å plante et flagg på månen, 50 år etter at USA ble første nasjon til å gjøre det.

Satser sterkt på romfart

Oppskytingen var et nytt gjennombrudd for Kina, som vil bli det andre landet i verden som sender mennesker til månen.

Kina har de siste årene satset sterkt på romfart og sendte i sommer av gårde en romsonde til Mars. Målet med denne ferden er blant annet å lete etter utenomjordisk liv.

Landet skjøt opp det første romfartøyet i 1999 og sendte de første astronautene ut i verdensrommet fire år senere.

Ifølge det russiske romfartsbyrået Roskosmos vil Russland etablere en permanent forskningsstasjon på Månen i samarbeid med Kina.

– Russland og Kina har nylig besluttet at vi mest sannsynlig vil etablere en månebase sammen, sa det russiske romfartsbyråets leder Dmitrij Rogozin i juli.

Innen utgangen av 2022 planlegger Kina å etablere en bemannet romstasjon. Kina har skrytt av at de har klart å nå så langt hittil på egen hånd. Russland har hjulpet til med å trene astronauter, men Kina har plassert sin egen bemannede romkapsel i Russland.