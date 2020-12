Dette må han forbedre for å ta det neste steget

Norge kokte fullstendig over da guttungen fra Drammen i tur og orden erobret Tippeligaen, landslaget – og senere den spanske hovedstaden – alt i løpet av et magisk halvår for rundt seks år siden.

22. januar 2015 signerte 16 år gamle Martin Ødegaard for selveste Real Madrid. En historisk overgang for norsk fotball var et faktum.

Ødegaard ble raskt beskrevet som et hundreårstalent i spansk presse. Allerede i august året før, som 15-åring, hadde teknikeren debutert og herjet for det norske landslaget på Viking Stadion.

Spol frem rundt seks år og Ødegaard er etablert som a-lagsspiller i Real Madrid. I dag, 17. desember, fyller «den evige guttungen» 22 år.

Bildene av barnet som lekte med De forente arabiske emirater i landslagsdebuten er et vagt minne.

Oslo 2016: Landslagssjef Per-Mathias Høgmo og fysisk trener Jordi Gonzalez under trening. Foto: Fredrik Varfjell

Jordi González husker det imidlertid som om det var i går. Spanjolen, nå fysisk trener i Sandefjord, holder fortsatt kontakten med sin gamle elev. González var ansvarlig for landslagets treninger da Ødegaard debuterte under Per-Mathias Høgmos ledelse - de første virkelige møtene med den internasjonale toppfotballen.

Til TV 2 prater han om både den fysiske og den fotballfaglige evolusjonen Ødegaard har vært igjennom siden han kom inn i landslagsvarmen tidlig i puberteten.

– Martin og jeg debuterte begge samtidig. Det var også min første kamp med landslaget. Jeg hadde hørt om ham, selvsagt. Jeg visste at det var en veldig ung gutt som jobbet hardt. Den første uken der lærte jeg ham å kjenne.

– Jeg pratet med treneren og fortalte ham; dette er en begavet spiller. Så ung som han var, hadde han allerede god koordinasjonskapasitet og fremragende bevegelser, både med og uten ball, sier González i dag.

Et par måneder etter sin første internasjonale kamp, da som fersk 16-åring, signerte Ødegaard for for Real Madrid, kanskje verdens største og mest innflytelsesrike fotballklubb. Mange forventet en gutt som skulle knuse alle rekorder tidlig.

– De evnene han har vist siden han var et barn, den har alltid vært koblet til hans evne til å lese spillet særdeles bra. Fra veldig tidlig alder visste han hvordan han skulle bevege og posisjonere seg på banen. Det fikk ham til å stå ut i mengden og til å konkurrere på internasjonalt nivå. Logisk nok, når man ser på hans biologiske alder, var han et barn. Hans fysiske nivå var selvsagt langt unna en voksen, noe som ga meg tvil om han kunne konkurrere på dette fysiske nivået og mer utviklede spillere, sier spanjolen om Ødegaards første tid på øverste nivå.

Nordmannen skulle raskt gjøre fordommene til skamme. I mai 2016 ble han tidenes yngste debutant for Real Madrid i LaLiga da han kom inn som innbytter for tremålsscorer Cristiano Ronaldo, men manager Carlo Ancelotti hadde ingen planer om å bruke nordmannen i stor grad på øverste nivå.

HAR TATT STORE STEG: Martin Ødegaard har slitt siden overgangen til Real Madrid, men skadene er nå forhåpentligvis bak ham. Han har jobbet mye med fysikken siden 2015. Foto: Daniel Stiller / BILDBYRÅN

– Han trengte en tilvenningsperiode. Ikke bare for å bli vant til tempoet i kampene, men også fordi han nå var i et nytt land med nye treningsmetoder. Jeg tror det var helt riktig for ham å spille for Real Madrids B-lag slik at han også fikk henge med gutter på sin egen alder. Rytmen i kampene er annerledes, treningsmetodene er forskjellige, og den tilvenningsperioden der er nøkkelen til suksess. Det ble et viktig steg i hans utvikling, sier González om Ødegaards første periode i Spania.

Nordmannen klarte imidlertid aldri å briljere på de humpete banene nedover i de spanske divisjonssystemene.

I januar 2017 pakket han bagene igjen. Han ble fortsatt ikke sett på som god nok for førstelaget, og klubben løste Ødegaards videre utvikling ved å sende ham på utlån. Første stopp ble Heerenveen, senere Vitesse, i Nederland.

– Han tok steget opp fra gutt til mann, og man så det med én gang i spillet hans. Det var kun et spørsmål om tid. Det var et forventet steg, jeg tror ikke han overrasket noen. Vi forventet alle sammen at han en dag skulle vokse opp og modne fysisk. Å spille i forskjellige ligaer i Europa har hjulpet ham å ta ytterligere steg.I tillegg har den kombinerende spillestilen i Nederland passet ham som hånd i hanske, slik den også gjør det i Spania.

I et intervju med B-laget før pandemien stengte ned verden i mars, fortalte Ødegaard selv også åpent om at han har jobbet mye med det fysiske, spesielt de siste to årene.

– Jeg har jobbet med en fysisk trener de siste to årene og gjort ganske mye der. Jeg jobbet med en fysisk trener jeg møtte da jeg startet i Madrid. Da jeg fikk brudd i foten i Vitesse, tok han kontakt igjen. Siden den gang har jeg jobbet med ham. Han sender meg program hver dag. Hva jeg skal trene på, hva jeg skal spise. Det har vært viktig for de stegene jeg har tatt de siste to årene. Jeg er en person som liker å trene mye, sa Ødegaard til TV 2 i mars.

Etter to og et halvt år i Nederland, viste Ødegaard at han endelig var klar for LaLiga. Mange lag forespurte seg om hans tjenester etter storspill i Nederland, men Real Madrid endte til slutt på å leie ham ut til Real Sociedad i to sesonger fra 2019.

MØTTE "BARNET" ØDEGAARD: Jordi González under fotballandslagets trening på Ullevaal i 2014. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Jeg er overbevist om at den type trening de kjører i Spania har hjulpet ham mye i hans utvikling. Fremgangen har vært veldig god. Forrige år nøt vi alle å se ham spille et fremragende kombinasjonsspill for Real Sociedad.

Ødegaards imponerende spill i nord endte som kjent med retur til Zinedine Zidane allerede før denne sesongen. Skader har hindret ham mye i de første månedene, men Jordi González er klar på hvor han ser Ødegaards fremste utviklingsområde; å finne tilbake til det blendende spillet i lengderetning mer direkte på mål.

– Martin tolker fotball til å være spill uten nærkontakt med andre spillere. Han må bli mer vertikal. I Norge startet han som en mer vertikal type fordi forsvarene ga ham mer plass. Han må tilpasse denne stilen også til når han må møter veldig kompakte og velstrukturerte lag.

Kort fortalt mener spanjolen at Ødegaard må bli mer fysisk i spillestilen.

– Fysisk kontakt trenger ikke å være en årsak til å avbryte et angrep, det er snarere enda en fordel når man angriper. Hvis han tilegner seg mentaliteten til andre spillere rundt seg i Real Madrid, de som ikke er redd for nærkontakt. Da kan han forbedre seg veldig.

Ødegaard runder 22 med alle intensjoner om å etablere seg som en viktig spiller for Real Madrid. Zidane har skjenket ham mye tillit i starten av sesongen. Hans innsats på banen og hvordan han takler motgang i tiden som kommer er nøklene til hvordan hans rolle blir i laget fremover.

Ifølge Jordi González er nettopp de kvalitetene noen av Ødegaards fremste.

– Mental styrke har vært en av Martins fordeler gjennom hele livet. Siden han var liten gutt har han visst hvordan han skal klare å holde seg rolig i pressede situasjoner. Det har definitivt hjulpet ham dit han er i dag.