Overrasker med søt julehilsen

Onsdag kveld publiserte hertugen og hertuginnen av Cambridge et nytt og sjarmerende bilde av seg selv, og de tre barna George, Charlotte og Louis.

Bildet er tatt av fotograf Matt Porteous, og ble tatt i høst.

På sin Instagram-profil skriver William og Kate:

«Vi er glade for å kunne publisere et nytt bilde som blir brukt på årets julekort», står det.

– Fantastiske mennesker

Bildet er tatt av fotograf Matt Porteous, og ble tatt i høst.

Julehilsenen kommer kort tid etter hertugparten ga en stor takk til helsepersonell som har jobbet i førstelinjen i kampen mot koronapandemien.

– Dette året har vært ekstraordinært av mange årsaker, men i krevende tider så har noen helt fantastiske mennesker stått frem. Vi ønsker derfor å si takk til alt helsepersonell og deres familier for alt dere har gjort, og for det dere har ofret for å holde oss trygg, skriver de.

I forrige uke overrasket familien igjen da de for første gang dukket opp den røde løperen, sammen. Det skjedde under et veldedig arrangement i London.

Overrasket på rød løper

Oppover den røde løperen kunne man se prins Louis (2) holde den trygge hånden til mamma Kate. Prinsesse Charlotte og prins George holdt i hendene til sin far. Den fem år gamle prinsessen slapp sin fars hånd etter hvert, selvstendig nok til å gå selv.

«Hertugen og hertuginnen og deres familie, deltok på en spesiell pantomime forestilling av The National Lottery`s Pantoland på The Palladium. Forestillingen var holdt for å takke arbeidere og familiene deres for innsatsen dette året», skrev de på Instagram.