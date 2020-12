Leger vil prioritere koronavaksiner til innvandrere

Folk født i Asia og Afrika har høyere risiko for å dø av covid-19. Nå ber leger og medisinstudenter om at disse gruppene prioriteres i den norske vaksinekøen.

Koronapandemien har rammet enkelte innvandrergrupper hardere enn øvrig befolkning, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Nå ber en gruppe medisinere om at resultatene fra rapporten tas i betraktning når myndighetene skal prioritere hvem som skal få vaksine først.

– Her har vi data som viser økt dødelighet hos en viss gruppe mennesker, og så har vi et vaksineprogram som skal rulles ut. Det sier seg selv at man må ta stilling, sier Patji Alnæs-Katjavivi, overlege ved Ullevål sykehus til Klassekampen.

Hardest rammet

Særlig hardt rammet er folk født i Somalia, Pakistan, Irak, Afghanistan, Tyrkia, Eritrea og Iran, het det i en rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI), publisert 3. desember.

I et innlegg Alnæs-Katjavivi har skrevet sammen med tre medisinstudenter og førsteamanuensis og lege Anne Kveim Lie i Klassekampen torsdag, er oppfordringen klar: Folk født i Afrika og Asia «bør være blant de prioriterte når vaksinene skal deles ut».

– Andelen døde blant Afrika-fødte er nesten dobbelt så stor, og andelen som har mottatt respiratorbehandling er over femdoblet, sammenlignet med norskfødte. Dette til tross for at andelen med alvorlig utfall burde vært lavere gitt at dette dreier seg om en vesentlig yngre befolkning, skriver de blant annet.

– Alder viktigere

– Vi kan ikke forstå annet enn at med den kunnskap som nå foreligger om risikofaktorer for sykelighet og død, bør utenlandsfødte fra de angitte områdene være blant de prioriterte når vaksinene skal deles ut, skriver de.

Preben Aavitsland, overlege ved FHI, sier han forstår bekymringen. Men han vil ikke prioritere utenlandskfødte nå.

– Alder overskygger andre faktorer. Derfor starter vi med de eldste og jobber oss nedover til 65-åringer. Deretter skal vi komme tilbake til den videre rekkefølgen, skriver han i en epost til Klassekampen.