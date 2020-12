Gjorde rekordbeslag på spøkelsesskip

Denne uken drev en 18 fots båt i land på Marshalløyene. Den lille øystaten ligger isolert til midt i Stillehavet, og er ikke uvant med at vrakgods skyller i land. Denne ukens fangst var helt spesiell.

Båten hadde verken mannskap eller passasjerer, men inneholdt til gjengjeld 649 kilo kokain. Lasten har en gateverdi på 80 millioner dollar, nesten 700 millioner kroner.

Denne ubemannende båten var fullastet med kokain. Foto: MARSHALL ISLANDS POLICE DEPARTMENT / AFP

Marshalløyene ligger langt fra både fastland og narkotikakarteller, men opplever med jevne mellomrom at ulovlig last skyller i land. Denne ukens fangst er derimot ny rekord.

Statsadvokat Richard Hickson antar at båten har drevet helt fra Mellom- eller Sør-Amerika, og anslår at båten har vært på sjøen i lang tid.

– Den kan ha drevet i et år eller to, slår Hickson fast ifølge The Guardian.

Det lokale politiet destruerte nesten all lasten tirsdag. Foto: Giff Johnson/AFP

Politiet destruerte rekordbeslaget tirsdag, med unntak av to pakker ett kilo hver. De skal sendes til etterforskere i USA, som vil analysere stoffet nærmere.

De lokale myndighetene har ulike teorier om hvordan de store narkotikamengdene ender opp på Stillehavsøya. Politiet mistenker at den ulovlige lasten har blitt forlatt av smuglere som var i ferd med å bli tatt, eller gått bort under en storm.