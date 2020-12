Familie har vært isolert i kirke i Nord-Norge i 2286 dager

Siden mars har flere nordmenn opplevd alt fra noen dager til ukesvis i karantene og isolasjon. Familien Collins har vært i Finnsnes kirke i 2286 dager i strekk.

Ingen andre skal ha oppholdt seg så lenge sammenhengende i kirkeasyl i Norge.

– Jeg er sliten. Vi trenger å gå ut. Jeg ønsker å gå på jobb, studere videre og gå på fjelltur. Jeg kom til Norge da jeg var 21 år, nå er jeg 32. Jeg har mistet alle mine viktige ungdomsår, sier Dilani Johnson Collin til TV 2.

Hun holder seg i form ved å løpe opp og ned kirketrappa i 30 minutter hver dag. Får dagene til å gå ved å bidra rundt i kirken, både som lydtekniker og grafisk designer, men også som Jomfru Maria i det årlige julespillet.

– Jeg spiller den brune Maria, sier hun og ler forsiktig.

– Det gjør det litt mindre stressende. Sitter man bare på rommet, går tankene til de vonde tingene. Holder man seg i aktivitet blir det litt mindre stress.

BEGRENSET PLASS: Familien disponerer et lite rom på rundt 15 kvadratmeter. Her sover de, spiser, jobber og slapper av. Foto: Daniel Berg Fosseng/TV 2

Flyktet fra Sri Lanka

Dilani og foreldrene, Merry Anjala og Anonipillai, kom til Norge fra Sri Lanka i 2011. På starten av 2000-tallet brøt det ut en fryktelig borgerkrig i landet. Familien var en del av Tamiltigrene (LTTE), som kjempet for en selvstendig stat, løsrevet fra Sri Lanka.

Da regjeringsstyrkene til slutt vant kampen, måtte de flykte.

– Vi mistet alt. Vi så masse blod og utbrente kropper. Vi tør ikke dra tilbake til Sri Lanka nå. Alt mulig kan skje med oss om vi gjør det. Tortur, fengsling og overgrep, forteller Dilani.

De trodde at de kunne legge bak seg usikkerheten og frykten da de kom til Norge i 2011. Men så kom brevet.

Avslag på oppholdstillatelse.

– Vi tør ikke dra tilbake til Sri Lanka. Det er derfor vi lever her i kirkeasyl, og derfor vi tar kampen med Utlendingsnemda, sier hun.

Fortalte ikke hele sannheten

I første intervju med Utlendingsnemda fortalte ikke familien om sin tilknytning til tamiltigrene. Dette begrunner de med at de ikke stolte på tolken, fordi de ikke visste hvilket parti han tilhørte.

– Hvordan kan jeg stole på han når jeg aldri har møtt han før? Vi var veldig forsiktige med å snakke om tamiltigrene i denne perioden, forklarer Dilani.

Flere uavhengige eksperter med lang fartstid på Sri Lanka har gått god for familiens historie. Blant annet Øyvind Fuglerud og tidligere fredsmegler i landet og ex-statsråd Erik Solheim.

GÅR GOD FOR FAMILIEN: Tidligere fredsmegler på Sri Lanka, Erik Solheim, sier at volden som har skjedd på Sri Lanka må ha blitt opplevd som svært skremmende. Han går god for familiens forklaring. Foto: AP Photo/Manish Swarup

– Min oppfatning er at familiens forklaringer er troverdige gitt min kunnskap om situasjonen på Sri Lanka i tidsrommet 2000-2009, skriver Solheim i en uttalelse i saken, gjengitt av Folkebladet.

Han underbygger også familien forklaring rundt det at de ikke fortalte hele historien ved første intervju.

– At de ikke snakket sant ved ankomst Norge, bør neppe forundre. Volden LTTEs ledere og medlemmer hadde blitt utsatt for, må ha blitt oppfattet som veldig skremmende, skriver han.

Begge ekspertene mener at familien risikerer forfølgelse ved en retur til Sri Lanka.

Ikke troverdig

Utlendingsnemda mener på sin side at familiens forklaring ikke er troverdig.

– Det denne saken dreier seg om, er troverdigheten av deres forklaring. Vi har lagt til grunn, og det samme har retten, at deres forklaring ikke er troverdig, og at de ikke risikerer forfølgelse ved retur til Sri Lanka, sier avdelingsleder ved Utlendingsnemda, Ingun Marie Halle, til TV 2.

Saken har fått stor oppmerksomhet, spesielt lokalt. Det har vært arrangert fakkeltog både i Oslo og på Finnsnes. Familien har mange støttespillere som legger press på både Utlendingsnemda og politikere.

– Antall støttespillere er ikke noe vi kan legge vekt på. Det er utelukkende den konkrete opplysningen i saken vi vektlegger, og sånn må det nesten bare være, sier Halle.

– La de få et verdig liv!

Nå har Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, også engasjert seg i saken. Han kommer med følgende førjulsbønn til regjeringen:

– Vi ber regjeringen innstendig om å innvilge opphold på humanitært grunnlag. Jeg ber så pent jeg kan – vær så snill, la disse menneskene få et verdig liv, sier han.

BØNNFALLER: Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, ber innstendig regjeringen om å gripe inn i asylsaken på Finnsnes. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB

Han påpeker at familien vil risikere livet ved å dra hjem, og mener at de rett og slett ikke har et alternativ. Nå håper han at over seks år bak kirkemurene på Finnsnes skal være nok.

– Det å sitte i kirka i så lenge, det er en stor psykisk påkjenning. I tillegg kan man bare forestille seg den store usikkerheten de må føle.

– Lever med håp

Familien lever ennå med håpet om at de en dag skal slippe ut, selv på dag 2286.

– Vi lever med håp hver dag. Vi tror på Gud, og lever i troen. Det er viktig for oss, forteller Dilani.

– Hva vil du eventuelt gjøre den dagen dere får oppholdstillatelse?

– Haha, det ville vært et mirakel. En drøm. Jeg tror jeg bare ville løpt rundt i Finnsnes sentrum, sier hun og ler.