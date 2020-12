Utreisefristen til Mustafa Hasan er blitt utsatt

Det er politiet som har gitt den nye utreisefristen.

– Vi fikk akkurat vite at politiet har gitt ny utreisefrist til den 18. januar 2021. Det er en stor lettelse for Mustafa at han er trygg i julen og at han ikke blir kastet ut den 28. desember. Nå kan han feire høytiden i fred. Men kampen er ikke over før han får bli i Norge, sier Julia Lysgaard Shirazi i støttegruppa til Mustafa til TV 2.

Mustafa Hasans advokat Nicolai Skjerdal bekrefter at utreisefristen er flyttet fra 28. desember til 18. januar.

– Vi er tilfreds med at politiet har etterkommet vår nye utsettelsesbegjæring. Det er samtidig forventet fordi grunnlaget for forrige utsettelse fortsatt det samme, sier Skjerdal til TV 2.

– Vi fortetter arbeidet med å få ut et søksmål og en begjæring om midlertidig opphold inntil vi har fått en avklaring i domstolene, forteller advokaten videre.



Mye oppmerksomhet

Saken til 18 år gamle Mustafa har fått stor oppmerksomhet de siste ukene. Han har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og hadde opprinnelig frist til 28. desember om å forlate landet.

Mustafa Hasan må forlate Norge, mens hans ett år eldre bror har fått opphold. 18 år gamle Mustafa var seks år da han og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse, som etter fire år ble trukket tilbake. Utlendingsnemnda (UNE) peker på at moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge.

Vil betale regninga

Et enstemmig formannskap i Asker ber Utlendingsnemnda (UNE) ettergi Mustafa Hasans gjeld. Hvis ikke vil kommunen dekke Hasans sakskostnader, melder Budstikka.

Regjeringsadvokaten har pålagt Mustafa Hasan å betale 243.750 kroner i sakskostnader etter at familien tapte to rettssaker om oppholdstillatelse.

Det var moren som tok ut søksmål mot staten, og opprinnelig hun som ble idømt saksomkostningene som barnas verge. Da moren senere forlot landet, gikk betalingskravet over på barna.

Ordfører Lene Conradi (H) sier til Budstikka at det virker uforståelig at man skal arve en gjeld man ikke selv kan påvirke.

Motstand hos sine egne

Alle de borgerlige ungdomspartiene sto tidligere denne uken på talerstolen i Asker med krav til regjeringen om at Mustafa Hasan kan få bli i Norge.

Saken opprører leder av Unge Høyre i Asker, Vanessa Nystedt. Tidligere samlet hun alle de borgerlige ungdomspartiene til en støttemarkering i Asker. Også Fremskrittspartiets Ungdom var med på laget.

– Mustafa er en norsk askerbøring som vi nå risikerer å få revet vekk fra oss på helt umenneskelig vis. Etter nesten 13 år i Norge har Mustafa blitt så godt integrert at man aldri kunne gjettet at han ikke har bodd her hele livet, forteller Vanessa Nystedt til TV 2.