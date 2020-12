Trym Aafløy melder seg ut av FNB

Utmeldingen ble offentligjort under et bystyremøte i Bergen onsdag, melder BT.

I tillegg til Aafløy, melder også to andre representanter seg ut av partiet.



– Jeg har fått fullmakt fra to av mine kolleger, Per Jørgensen og Rolf Scott, til å meddele at vi fra i morgen blir utmeldt fra partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger, sa Aafløy fra talerstolen under møtet, ifølge BA.

Utmeldingen kom brått på resten av partimedlemmene.

– Vi var ikke forberedt på det, sier nestleder Cesilie Tveit til avisen.

Hun vil fungere som gruppeleder frem til partiet får summet seg.

Partiet har dermed gått fra elleve til åtte bystyrerepresentanter.

TV 2 har forsøkt å kontakte Aafløy, men har foreløpig ikke fått svar.