LSK Kvinner videre i mesterligaen - Graham Hansen scoret to for Barca

LSK Kvinner tapte 0-1 for Minsk, men avanserte til åttedelsfinale i mesterligaen med 2-1 sammenlagt i Hege Riises siste kamp som trener for gultrøyene.

Emilie Haavi og Justine Vanhaevermaet sørget for at LSK Kvinner hadde et flott utgangspunkt med 2-0-seier i Minsk. Men etter 70 tafatte minutter ble det spenning da Anastasia Skorynina sendte hviterusserne i føringen på Åråsen.

Henriette Akaba hadde en enorm mulighet til å sikre ekstraomganger like før slutt. Det samme hadde Tamila Khimich, men Ida Norstrøm reddet mesterlig.

Nettsusen uteble for gjestene, og dermed kunne Hege Riises kvinner slippe jubelen løs for avansement i Fotball-Europas gjeveste selskap.

Riise har ledet LSK Kvinner til fire serietitler og tre cupgull siden 2016. I fjor ble det også kvartfinale i mesterligaen. Årets sesong ble av det skuffende slaget med en 5. plass i Toppserien og cupfinaletap.

Vålerenga, som slo Lillestrøm i søndagens cupfinale, fikk sin 16-delsfinale i mesterligaen mot Brøndby utsatt som følge av koronasmitte hos danskene. Oppgjørene spilles i februar.

Åttedelsfinalene trekkes 16. februar. Kampene spilles 3./4. og 10./11. mars.

Graham Hansen-jubel

Caroline Graham Hansen (25) var tilbake i toppslag og puttet to ganger da Barcelona slo PSV 4-1 og tok seg glatt videre til åttedelsfinale i mesterligaen.

Med 4-1-seier ble det 8-2 sammenlagt.

Kun tre minutter og 40 sekunder var spilt da Caroline Graham Hansen mottok en presis tversoverpasning. 25-åringen dempet ballen med en glimrende førstetouch, og fra sin høyrekant sendte hun i vei et hardt og lavt skudd fra like utenfor 16-meteren. Det gikk inn i det lengste hjørnet for PSV-keeper Sari van Veenendaal.

Målet var Barcelonas 50. på de siste ti kampene.

Repetisjon av 1-0

Fire minutter før pause var det duket for 2-0. Målscorer var Lieke Martens etter pasning fra Marta Torrejón.

Et drøyt kvarter ut i 2. omgang scoret Graham Hansen sitt andre. Hun ble spilt enkelt gjennom PSV-forsvaret og plasserte ballen lett i det lengste hjørnet igjen. Scoringen var en tilnærmet repetisjon av den første, bortsett fra at holdet var litt kortere.

Martens ville ikke være noe dårligere enn angrepsmakker Graham Hansen og bidro med en dobbel mot laget fra sitt eget land til 4-0 i det 75. minutt. Graham Hansen var for øvrig byttet ut noen minutter før den siste scoringen kom.

PSVs trøstemål kom på overtid ved Joëlle Smiths.

City herjet med Bøe Risa

Manchester City herjet med Vilde Bøe Risa og Göteborg og vant 3-0. Dermed er det engelske laget videre til åttedelsfinale etter 5-1 sammenlagt.

Bøe Risa forlenget kontrakten sin med én dag for å spille denne siste kampen for Göteborg. Det er uavklart om den norske landslagsspilleren skriver ny kontrakt med den svenske klubben eller ikke.

Karina Sævik og Ingrid Syrstad Engen tok seg som ventet enkelt videre mot Spartak Subotica etter forrige ukes 5-0-seier borte. Det sto imidlertid 0-0 helt til Engen ble byttet innpå etter 65 minutter, men så kom målene fort.

Fridolina Rolfö og Shanice van de Sanden ordnet 2-0-seier med to kjappe mål. Sævik spilte 83 minutter.

