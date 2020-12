Hergeirsson fnyser av utspillet til Danmark-sjefen

Med en råsterk seier over Russland i siste kampen av hovedrunden, sørget Danmark for en helskandinavisk EM-semifinale mot Norge fredag kveld.

Danmarks landslagssjef Jesper Jensen (43) svarer kontant «nei» på spørsmålet om han ser svakheter i det norske laget.

– Det er et taktisk utspill, kontrer Norge-sjef Thorir Hergeirsson.

– Det finnes helt sikkert, hvis han først ville delt.Men han vil ikke dele. Det skjønner jeg godt. Vi har svakheter som alle andre lag, men vi har ikke tenkt å snakke om dem. Ikke offentlig, i hvert fall, fortsetter han.

Kontringsmaskinen fra nord

Jesper Jensen mener fredagens motstander er alene som EM-favoritter etter å ha hatt to gullfavoritter før mesterskapet: Russland og Norge.

– Norge er Norge. De kjører full spiker to ganger 30 minutter. Noen lag holder 15, 45 eller null minutter, men mot Norge blir du løpt kontra på hver gang du slipper foten litt av gasspedalen eller du er ukonsentrert, sier han.

SER INGEN SVAKHETER: Danmarks landslagssjef Jesper Jensen mener det norske laget ikke har noen svakheter. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Ta et eksempel i Kroatia, som var med i 35 minutter og ledet 19-18, men så tapte de en periode 1-11 eller noe. Utfordringen er at de løper som en kontringsmaskin. Vi var gode mot dem sist, så kan vi kopiere de to kampene, har vi sjansen til å by opp til en fin håndballkamp som kan minne om Norge-Danmark i gode gamledager, men også å vinne, sier han.

Jesper Jensen mener også at Norge har kunnet forberede seg til EM-semifinale i ti dager, mens Danmark først kunne tenke på det etter sjumålsseieren over Russland sent tirsdag kveld.

Ser et skarpere Danmark

Norge slo danskene knepent i to treningskamper like før EM-starten. Da ble Hergeirsson så imponert over Jensens jenter at han spådde semifinale på Danmark. Nå mener Hergeirsson at danskene har tatt nye steg i EM.

– Alle lag som kommer til semifinale, har som regel utvikling i enkeltspillere og spillet sitt. Så vidt jeg kunne se i deres kamper mot Russland, Sverige og Frankrike, hadde de samme spillet og de samme spillerne, men de var noe skarpere på flere områder. Det er naturlig, sier Hergeirsson, og trekker frem et sterkt forsvar hos Danmark.

Jensen snakket også om at han har hentet inspirasjon fra det norske laget.

– Vi har god relasjon, og vi har hatt kontakt med Jesper gjennom at han har vært klubbtrener i Esbjerg lenge. Vi har snakket om både klubb- og landslagshåndball tidligere, og jeg kan skjønne at han gjør det. Du søker alltid impulser og inspirasjon fra andre, sier Hergeirsson.

– De siste årene har danskene fått flere fotrappe spillere som Mia Rej og Mie Højlund – spillere som setter fart, går i dueller og er gode med rom. Det er mikset med skyttere. Danskene har egentlig alltid hatt gode kontringsspillere, men de satser mer på fart nå, mener islendingen.

Vinneren av fredagens helskandinaviske semifinale møter Frankrike eller Kroatia i søndagens EM-finale i Herning.