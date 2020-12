Nok en Arsenal-spiller så rødt – Aubameyang endte måltørken

For tredje gang denne sesongen måtte Arsenal avslutte en kamp med ti mann.

Arsenal - Southampton 1-1 (0-1)

Se utvisningen i sammendraget øverst!

Det er ikke mer enn tre dager siden at Arsenal måtte spille med ti mann nesten hele andreomgang i tapet for Burnley da Granit Xhaka så rødt.

Mot Southampton onsdag måtte Mikel Arteta nok en gang legge om strategien da Gabriel ble sendt i garderoben etter 62 minutter. Arsenal-stopperen fikk først gult kort for å sparke bort ballen etter en takling, før han fire minutter senere pådro seg kveldens andre gule for å holde igjen Southamptons Theo Walcott.

Arteta la laget så dypt som mulig, og Arsenal maktet å stenge igjen mot et aggressivt Southampton.

Rob Holding kunne blitt helten for Arsenal på overtid, men traff tverrliggeren. Dermed endte det i poengdeling på Emirates, og Arsenal fortsetter jakten på trepoengere etter seks kamper på rad uten seier.

Etterlengtet Aubameyang-scoring

Midtveis i førsteomgang tok Southampton ledelsen da en stikker fra Ché Adams fant Theo Walcott. Den tidligere Arsenal-spilleren var iskald alene med Bernd Leno og chippet inn 1-0. Det ble også pauseresultatet etter en svak Arsenal-omgang.

– De vet nok hva de skal gjøre, men evner ikke å få det ut. Jeg tror ikke det er noen feil med planen, men det er ikke noe rytme i det. Utførelsen fungerer ikke. Det virker som en gjeng med spillere som leiter etter løsninger. Det ligger ikke naturlig i ryggmargen og det bærer spillet deres preg av, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre i pausen.

Pierre-Emerick Aubameyang hadde ikke scoret et spillemål siden borteseieren over Fulham 12. september, men mot Southampton fikk Arsenal-fansen i hvert fall noe å juble for.

For syv minutter etter pause utlignet Aubameyang for vertene.

– Det har tatt vinter og vår, men endelig kan Arteta juble for en Aubameyang-scoring. Det er sånn som dette vi er vant til å se ham, det er sånn Arsenal-fansen ønsker og drømmer om å se ham, sier TV 2s kommentator Espen Ween.