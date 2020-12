Mørk legger press på dansk stjerne: – Hun vet det godt selv

Keeperduellen i fredagens EM-semifinale mellom Norge og Danmark kan fort bli helt avgjørende for hvem som stikker av med finalebilletten.

Sandra Toft (31) leverte en fantastisk kamp mot Russland tirsdag, der hun reddet 44 prosent av skuddene. Totalt i EM har hun 38 i redningsprosent.

Før den helskandinaviske semifinalen i Herning legger Nora Mørk press på sin tidligere lagvenninne fra Larvik.

– Danmark er ganske avhengige av at hun leverer en toppkamp, og det tror jeg Sandra vet godt selv, sier Nora Mørk.

Norge har målvaktene Silje Solberg (30) og Katrine Lunde (40) i troppen.

– Sandra kommer sikkert til å forberede seg veldig. For vår del er det godt å ha to solide keepere. Da har man én å falle tilbake på. Er det en som ikke treffer med dagen, så har vi en annen verdensklassekeeper som kan komme inn. Mye av ansvaret ligger på Sandra, mener Mørk.

Toft avslappet til duellen

Den andre målvakten i danskes EM-tropp er Althea Reinhardt (24).

Sandra Toft virker avslappet til keeperduellen i semifinalen.

– Det er oftest på keeperposisjonen sånne kamper blir avgjort. Vi møter to av verdens beste, så det blir en hard kamp, sier 31-åringen.

Toft ønsker ikke å sette seg selv og Reinhardt opp mot Norges duo.

– Jeg og Althea er et superbra målvaktspar, og det samme har Norge. Jeg vil ikke sammenligne oss. Alle målvakter er forskjellige, har hver sin stil og er gode på forskjellige ting, sier Toft.

KAMP I KAMPEN: Sandra Toft skal forsøke å stoppe Nora Mørk og resten av de norske jentene i fredagens EM-semifinale. Her fra treningskampen i Vejle. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Danmarks landslagssjef Jesper Jensen (43) mener det er ganske likt.

– Det er noen av de aller beste keeperne i verden som spiller mot hverandre, og det blir en veldig avgjørende duell. Det blir også en duell for utespillerne, som på finne ut av hvordan de skal score på Lunde og Silje. Det er ikke mange type avslutninger de ikke har i sin database, sier han.

– Det blir en kamp der veldig mange av spillerne kjenner hverandre godt fra før. Lagene er så gode at de kommer til å spille seg til sjanser. Derfor tror jeg målvaktene blir avgjørende, legger Jensen til.

«Hvordan er det mulig?»

Mørk er klar på at Norge har de beste målvaktene, men hun har stor respekt for Toft. 29-åringen bekrefter at hun har en strategi i møtet med Toft, men uten at hun ønsker å dele det på mediemøtet.

Camilla Herrem hadde ikke byttet bort Norges keepere mot noen andre.

– Sandra har stått knallbra, men vi vet at keeperne våre er blant verdens beste, og det har de vært i mange år. Jeg er glad for å ha dem i laget, sier Herrem til TV 2.

– Vi må være smarte med skytingen. Sandra har ekstremt mange redninger som får deg til å tenke «hvordan er det mulig?», også i kampen mot Russland. Det blir nok avgjørende hvem som har det beste forsvaret og keeperen, sier Herrem.

Silje Solberg er imponert over mesterskapet Toft har levert så langt, men mener det ikke er en umulig oppgave for de norske utespillerne.

– Hun har vært knallgod, men kommer vi med fart i spillet vårt, er det muligheter, mener hun.

– Hun har vært med i lang tid og kan avgjøre kamper. Hun er god til å posisjonere seg, så da må vi være smarte, sier Solberg.

Frankrike og Kroatia møtes i den andre semifinalen. Finalen er søndag.