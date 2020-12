Tybring-Gjedde hyller ekskludert fylkesleder i intern epost: «Har hatt de beste intensjoner og sunne ambisjoner»

I en epost takker Christian Tybring-Gjedde ekskluderte Geir Ugland Jacobsen for et «utrettelig engasjement for partiet». Han omtaler nedleggelsen av Oslo som «et sjokk» og beklager avgjørelsen.

– Ugland Jacobsen har gjentatte ganger skadet omdømmet til partiet, våre medlemmer og tillitsvalgte. Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp, sa Frp-nestleder Sylvi Listhaug onsdag.

Frps sentralstyre vedtok onsdag å ekskludere Ugland Jacobsen og satte Oslo Frp under adminstrasjon.

Tybring-Gjedde: «Jeg beklager»

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har vært en lojal støttespiller for fylkeslederen, men har ikke ønsket å stille til intervju om eksklusjonen og nedleggelsen av Oslo Frp.

KRITISK: Christian Tybring-Gjedde skriver at avgjørelsen kom som et sjokk. Foto: Ole Berg-rusten

TV 2 har fått tilgang til en epost fra Tybring-Gjedde til det nedlagte fylkesstyret og andre politikere i Oslo Frp.

Der skryter Tybring-Gjedde av Geir Ugland Jacobsen, politikeren partiledelsen mener har skadet partiet.

«Jeg føler sterkt med de av dere som rammes direkte av sentralstyrets vedtak. Jeg ønsker også å takke fylkesstyrets valgte og nå ekskluderte leder og styres medlemmer for et utrettelig engasjement for partiet og for byen vår. Jeg vet at dere hele tiden har hatt de beste intensjoner og sunne ambisjoner for Oslo og for landet. Jeg beklager at det endte slik», skriver Tybring-Gjedde, som selv er medlem av sentralstyret.

Ifølge TV 2s opplysninger skal Tybring-Gjedde ha protestert på sentralstyrets vedtak onsdag.

«Urettferdig og personlig belastende»

I eposten skriver Tybring-Gjedde at beslutningen kom som et sjokk.

«Beslutningen kommer naturligvis som et sjokk på oss alle og mange av dere er sikkert skuffet i dag. Mange vil nok også føle det som urettferdig og personlig belastende. Det kan nok hevdes at sentralstyrets overprøving av lokale beslutningsprosesser bryter med demokratiets ånd. Jeg ønsker ikke å starte en polemikk rundt dette og overlater til andre å foreta slike betraktninger.»

Stortingsrepresentanten skriver at hans hverdag nå blir annerledes.

«Sentralstyrets mistillit til Oslo Frp rammer ikke meg direkte, men gjør min politiske hverdag noe annerledes. Jeg lover uansett å fortsette å skjøtte mitt ansvar og arbeid som stortingsrepresentant for Oslo Frp på best mulig vis».

Christian Tybring-Gjedde har ikke besvart TV 2s henvendelser.

– Frp må følge med i timen

Kent Andersen, som var medlem i Oslo Frp sitt fylkesstyre, forstår ikke avgjørelsen fra sentralstyret.

– Alt er oppløst. Interimstyret skal nå styre Oslo Frp. Det føles jo som et mistillitsvotum mot alle politikerne i Oslo Frp. De har satt til side alle sammen og skåret alle over en kam, sier Andersen til TV 2.

SJOKKERT: Styremedlem i Oslo Frp, Kent Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han mener sentralstyret forsøker å stoppe en politisk debatt, og frykter folk vil bli redde i Frp.

– For meg ser det ut som de har forsøkt å stoppe politisk utvikling og debatt. Så kan man gjerne si det var feil ordvalg og at pressen hauser opp ting, men det er klart det er skadelig for partiet å stanse debatt som de prøver på nå.

– Hvis man tror man stopper den nasjonale orienteringen ved å legge ned Oslo Frp og ekskludere Geir, så skjønner jeg ingenting. Dette er en dreining som skjer i hele Europa og det er en rekke fylkeslag som ønsker at Frp skal dreie i den retningen, sier Andersen.