14 dømt etter Charlie Hebdo-terroren

Onsdag er 14 personer dømt for medvirkning til terror etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo og mot et supermarked samme dag i 2015.

Totalt 14 personer er onsdag kjent skyldig for å ha medvirket til terror etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo og mot et jødisk supermarked i 2015.

Det melder Reuters.

De dømte bidro ifølge dommen ved å legge til rette for, finansiere og støtte terroristene i angrepene.

Totalt 17 personer ble drept under angrepet mot lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Samme døgn var det også et angrep på et jødisk supermarked.

De tre som gjennomførte angrepene, brødrene Said og Cherif Kouachi, samt Amedy Coulibaly, ble alle drept av politiet under angrepet.

En av de som onsdag fikk dommen, var ikke til stede i retten. Hayat Boumeddiene er tidligere partner av Coulibaly, og antas å ha flyktet til Syria etter angrepet. Hun ble dømt til 30 års fengsel.