Allardyce ny West Brom-manager

Sam Allardyce er ansatt som ny manager for West Bromwich Albion, det bekrefter klubben på sine nettsider.

66-åringen har skrevet under på en 18 måneder lang kontrakt, og har med seg sin mangeårige samarbeidspartner Sammy Lee som assistent.

Jobben er hans åttende i en Premier League-klubb, noe som er rekord. Tidligere har han ledet Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham, Sunderland, Crystal Palace og Everton.

– I Sam har vi en mann som har bevist hva han kan i Premier League, og som har forbedret alle klubber han har ledet, sier sports- og teknisk direktør Luke Dowling.

– Vi mener, og enda viktigere, Sam mener, at vi har en gruppe spillere som har kvaliteten som trengs for å gi klubben dens beste mulighet til overleve i Premier League, fortsetter Dowling.

West Bromwich har fått en tøff start på Premier League-sesongen etter at Bilic førte laget til opprykk forrige sesong. Etter 13 kamper står laget med kun sju poeng, nest sist i den engelske toppdivisjonen.

Å redde nedrykkstruede Premier League-klubber etter å ha blitt ansatt midt i sesongen har Allardyce klart tidligere i blant andre Sunderland, Blackburn og Crystal Palace.



Søndag skal han lede West Bromwich i lokaloppgjøret mot Aston Villa.

– De kan sikkert ha mange gode grunner for å ansette ham, men den viktigste grunnen er at han har erfaring med å lykkes i sånne snuoperasjoner. Men igjen, som vi snakker om hver gang han blir ansatt, så ser vi ikke for oss at det blir en langsiktig løsning. Han vil ikke ta Premier League med storm, men han har masse erfaring, han er god til å organisere laget sitt og han er en kyniker. Ikke overraskende i det hele tatt at han fikk denne muligheten, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre om ansettelsen.

(©NTB)