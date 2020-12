Tror juleprogrammet vil gi tittel-svar: - En stor periode for oss

Torsdag kveld møter Manchester United Sheffield United på Bramall Lane, i det som er den første av seks kamper på drøye to uker. Når de røde djevlene har gjort unna den travle juleperioden 1. januar, håper Ole Gunnar Solskjær at han kan kalle sitt mannskap tittelkandidater.

– Det er en stor periode for oss. Etter Aston Villa-kampen første nyttårsdag har vi en liten pause i ligaen, så denne perioden blir avgjørende. Etter den kampen blir det enklere å svare på det spørsmålet. Men jeg vil være skuffet om spillerne ikke tror at vi kan utfordre, fordi for øyeblikket kan alt skje. Jeg føler vi blir bedre, men vi må samtidig forbedre oss for å ta det neste steget, sier Solskjær.

Så langt har denne Premier League-sesongen vært av det ustabile slaget. Ingen lag har stukket fra, alle slår alle og det er kun fem poeng som skiller de ti øverste lagene på tabellen. Mange mener at dette er Manchester Uniteds beste sjanse til å vinne Premier League siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013. Solskjær svarer følgende da han får spørsmål om han er enig i den påstanden:

– Jeg tror denne sesongen kommer til å være veldig uforutsigbar med mye opp og ned. De som klarer å være stabile har en bedre sjanse enn tidligere, for de siste sesongene har det vært et par lag som har stukket i fra, sier nordmannen og legger til:

– Jo fortere vi kan få spilt vår hengekamp mot Brunley, jo bedre. Da vil tabellen se riktig ut. Men så kjedelig som jeg er, må jeg si at vi tar en kamp om gangen. Mister du fokus, går du fort glipp av noen poeng.

Manchester United er fortsatt med i samtlige av de hjemlige turneringene, i tillegg til Europa League - der ønsker Solskjær revansje.

– Vi tapte i semifinalen forrige gang, men nå vil vi gå lenger og forhåpentligvis løfte trofeet. Det var en fin trekning og guttene vil i alle fall ikke ta lett på oppgaven, med tanke på at vi møter serielederen i Spania, sier 47-åringen, og sikter til Real Sociedad.

Men 16-delsfinalen i Europa League spilles ikke før i februar. Før den tid handler alt om neste kamp.

– Vi vil vinne alle våre kamper. Vi ser ikke på det akkurat nå, det er en travel periode. Vi må ta en kamp av gangen, avslutter Solskjær.

