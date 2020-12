Eksklusivt: De første detaljene om Tobias Santelmanns barske rolle

Tobias Santelmann (40) lander stadig større roller. I fjor bemerket han seg som finansmannen Henrik i TV-serien «Exit». Spesielt én scene blir muligens husket ekstra godt; En naken Santelmann med erigert liksom-penis, høy på kokain.

Senest så vi han som kong Olav i «Atlantic Crossing», der han kjemper for Norges frihet under andre verdenskrig.

Rollen som kongelig kler han godt, og i «Beforeigners» dukker han opp som ingen ringere enn Olav den hellige.

– Ikke fornøyd med hvordan Norge har blitt

Den norske HBO-serien handler om et fenomen der mennesker fra steinalderen, vikingtiden og 1800-tallet dukker opp i nåtiden, for så å prøve å tilpasse seg dagens samfunn.

I sesong 1 fikk vi i siste episode så vidt se Santelmann ridene i bar overkropp på en hvit hest. Når vi besøker han på settet, bekrefter han at han har en mer fremtredende rolle i den nye sesongen.

Ifølge Santelmann møter Olav den hellige på en del utfordringer når han skal forsøke å tilpasse seg nåtiden.

– Han var jo en av de som kristna Norge. Han er ikke helt fornøyd med hvordan Norge har blitt i dagens samfunn. Så han har sitt prosjekt om å rydde litt opp i de tinga der, forteller Santelmann.

Videre forteller han at Olav den hellige blant annet tar lappen i denne sesongen.

– Vikeplikt og sånt driver han ikke med. Han skal jo ikke vike for noen. Det er gøy med en som bare tar for seg, og som er vant til å få det som han vil.

På spørsmål om Olav den hellige har draget på damene, svarer han at likestillingen i dagens samfunn ikke er noe han er spesielt begeistret for.

Innspilling under koronapandemien: – Ekstra kronglete

Det er strengt smittevern på settet, og alle i produksjonen hurtigtestes hver morgen.

Når God kveld Norge er til stede, legger vi merke til at alle scener spilles inn med munnbind til å begynne med. De tas ikke av før scenen er perfeksjonert. På den måten minimeres antall minutter aktørene har nærkontakt uten munnbind.

– Hvis en av oss går ned, så er det en stor utgift og det blir veldig kronglete, så man blir jo bare ekstra forsiktig og ekstra lite sosial. Man vil ikke være den ene som har vært uforsiktig eller som ikke gjør som man skal, sier Santelmann.

Dersom Santelmann skulle komme på settet og teste positivt for korona, er det ingen plan B. Regissør Jens Lien innrømmer at det har skjedd at noen har kommet på sett og testet positivt. Dette skal ha dreid seg om en statist.

På spørsmål om det er noen intime scener med Olav den hellige, kan Santelmann avkrefte det.

– Og det er deilig. Det er jo covid, ler han.

Må snakke norrønt

– Det mest krevende med dette er alle scenene jeg må gjøre med et språk som ikke gir noe mening. Det er bare lyder som må pugges etter hverandre, forteller 40-åringen.

På forhånd får skuespillerne spilt inn replikker på bånd. For å terpe replikker, går Santelmann og hører på de hjemme.

Han innrømmer at han glemmer replikkene så fort scenene er spilt inn.

I videoen øverst i saken kan du se Tobias Santelmann snakke norrønt.

Norges kjekkeste mann

Hvert år kommer motemagasinet «Elle» ut med den mye omtalte lista over Norges kjekkeste menn. Selv om Santelmann aldri har stukket av med førsteplassen, går ikke et eneste år forbi uten at han ligger i toppsjiktet.

Programleder Marte Bratberg klarer heller ikke stikke under en stol at hun synes Santelmann er veldig kjekk. Hun forteller om en gang hun satt i nærheten av han på bussen.

– Jeg var så flau. Jeg satt og tenkte «å nei, jeg er ikke så pen i dag. Jeg vil ikke at han skal se meg», sier programlederen.

På spørsmål fra Niklas Baarli om hun kunne byttet ut kjæresten sin for Tobias Santelmann svarer hun «kanskje».

Var på audition: – Fikk ikke rollen

Niklas Baarli legger ikke skjul på at han er stor fan av serien.

– Det at det kommer vikinger til nåtiden lager rom for så mye gøy satire. At Bjørvika i Oslo har blitt slummen i Oslo, for eksempel, er veldig gøy.

Marte Bratberg er imidlertid ikke like overbevist. Baarli tror han vet hvorfor.

I God kveld Norge studio kommer det nemlig frem at Marte Bratberg var på audition til en rolle i første sesong. Det skal ha dreid seg om en slags blogger fra fortiden.

– Ja, jeg var på audition til en liten rolle og fikk den ikke, sier Bratberg og avslutter med en spøk om hvor bitter hun er.