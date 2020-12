JP Saxe til Chris Holsten: – Jeg skal si deg noe som jeg ikke forteller journalister

GOD KVELD NORGE (TV 2): Både JP Saxe (27) og Chris Holsten (27) har hatt et mye bedre år grunnet sangen «If the World Was Ending». Her prater de to artistene sammen for første gang.

En av de hotteste artistene i marerittåret 2020 har vært canadiske Jonathan Percy Starker Saxe, eller JP Saxe som vi kjenner han som. Med sangen «If the World Was Ending» har han blitt kjent internasjonalt, blitt streamet over en halv milliard ganger, og nylig blitt nominert til Grammy Awards for «Årets låt».

Låta er skrevet og fremført sammen med Julia Michaels, og de to artistene endte opp som samboere, men den historien skal vi komme tilbake til.

Her hjemme i Norge trykket Chris Holsten låta til sitt bryst, og sammen med Frida Ånnevik laget de sin egen versjon. «Hvis verden» har nærmest blitt følgesmelodien til alle nordmenn i 2020, og den er spilt (nesten) til det kjedsommelige på radiokanalene.

Felles for både JP Saxe og Chris Holsten er at begge skrev låta før katastrofen inntraff.

Første møte mellom artistene

I God kveld Norges studio sitter Chris Holsten og skal møte mannen bak verdensplagen for første gang. Han føler nesten at han må takke Saxe for at han har gjort livet litt bedre i et ellers stusselig år for artister. «Hvis verden» har nemlig blitt Holsten sin største kommersielle suksess.

– Han har fått den tilsendt, og skal forhåpentligvis ha hørt på den, så det blir veldig spennende å høre hva han synes om den, sier Holsten.

I STUDIO: For første gang er Holsten den som stiller spørsmålene, og tar med det et skritt ut av komfortsonen. Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Fasjonabelt sent logger Saxe på Zoom-avtalen, og samtalen mellom de to artistene er i gang. Holsten spør om historien bak monsterhiten.

– Julia og jeg skrev den sangen i juli 2019. Da vi skrev den var den inspirert av et jordskjelv i Los Angeles. At det skulle komme en katastrofe som gjorde teksten relevant hadde vi aldri sett for oss. At vi skulle synge den sangen i en verden hvor mange tenker på hvem de ville være sammen med i en kaotisk tid.

– Det har vært et eventyr å se hvordan den sangen har truffet folk på en måte som vi aldri kunne forvente, forteller Saxe.

Elsker Holsten sin versjon

Før intervjuet var Holsten spent på om Saxe faktisk hadde tatt seg tid til å høre hans versjon «Hvis verden», som er streamet over ti millioner ganger på Spotify.

Det har Saxe gjort, og mannen bak originalen er imponert.

– Jeg elsket virkelig din versjon av sangen. Jeg synes den er vakker. Er teksten en oversettelse av originalen, eller er det en egen historie? spør Saxe.

– Det er en blanding av begge. Den handler om de samme tingene. Vi ville ikke lage en ny historie, men vi har vår egen vri, forklarer Holsten, og fortsetter:

– Jeg må takke deg for den sangen, den har blitt spilt veldig mye i Norge. Vi skrev den også før koronaen kom, så det var ganske rart for oss også. Vi skrev og covret den i februar.

– Så du er en av de få personene i verden som kan forstå hva jeg og Julia gikk gjennom med denne sangen? responderer Saxe.

– Ha-ha, ja, på en liten skala, smiler Holsten.

STJERNE: Julia Michaels har nesten 20 millioner månedlige lyttere på Spotify, og står bak låter som "I Miss You" og "Heaven". Foto: Roy Rochlin

Samarbeidet som ble til kjærlighet

Historien om hvordan låta ble til starter ofte med at Julia Michaels sendte en melding til Saxe på Instagram. Men ovenfor Holsten vil canadieren starte et annet sted.

– Vanligvis inkluderer jeg ikke denne delen av historien, fordi det føles som en overskrift journalistene vil kaste seg over, men du er ikke en journalist så jeg vil inkludere den, sier Saxe, og fikk helt rett angående den overskriften.

Han fortsetter å fortelle:

– Shawn Mendes sendte Julia en av mine låter som heter «25 in Barcelona». Hun hørte på sangen hele dagen, og postet den på Instagram-story. Jeg responderte umiddelbart og fortalte henne at hun var min favoritt tekstforfatter. Da sa hun at vi måtte lage noe sammen, forteller Saxe.

Shawn Mendes er selv en av verdens største artister, og det er altså han som skal ha æren for dette samarbeidet. Moro!

Shawn Mendes poseres med to priser under MTV Music Awards i 2016. (AP Photo/Vincent Jannink) Foto: Vincent Jannink

– Noen måneder senere møttes vi i studio, og vi skrev «If the World Was Ending» dagen vi møttes. Så hadde vi vår første date dagen etterpå, og nå har vi vært forelsket og bodd sammen i ett og et halvt år, sier en fornøyd Saxe.

Brukte vokalen fra den dagen

Saxe forteller at setningen «if the world was ending you`d come over, right?» skrev han til en annen sang for to år siden. Og det var det eneste han hadde da han møtte Michaels.

– Da jeg viste henne den setningen ble hun inspirert og svarte umiddelbart: «you`d come over and you`d stay the night». Jeg så på henne som om hun var en magisk, tekstforfattende trollmann, ler han.

Holsten har et spørmsål.

– Jeg har hørt at vokalen og pianospillet som er i låta er spilt inn den dagen. Dere tok det ikke om igjen? Kunne dere ikke toppe magien fra den dagen? spør han.

Saxe kan bekrefte det Holsten har hørt.

– Vi prøvde ikke engang. All vokalen, og pianoet, er fra dagen vi skrev låta. Julia sang den to ganger, forklarer 27-åringen.

Egentlig skulle bare Saxe synge på låta, men da han ikke klarte en setning i det andre verset måtte Michaels inn i boksen.

– Jeg klarte ikke rytmen, og jeg tror hun ble frustrert. Så hun kom inn i boksen for å vise meg hvordan det skulle høres ut. Hun sang, og jeg sa at hun ikke fikk lov til å forlate boksen, hun måtte bare fortsette å synge. Så hun sang det andre verset to ganger, og det er det vi brukte, sier Saxe til en svært imponert Holsten.

Gitt ut julelåt

Selv om Saxe og Michaels nå er samboere jobber de ikke så veldig tett sammen.

– Vi har ikke skrevet mange sanger sammen. Man vil egentlig ikke jobbe sammen med den personen man kommer hjem til hver kveld. Jeg tror det å dra ut, jobbe med hvert vårt team, og så komme hjem og ikke tenke på noe annet enn å kose på sofaen er bra, forklarer Saxe.

Men de to har i desember gitt ut en julelåt, nemlig «Kissing in the cold».

– Det var nesten like spontant. Vi skrev den i sommer for å slå i hjel tid, og da jula nærmet seg tenkte vi: «kanskje vi skal gi ut den julelåta?». Vi spilte den inn på omtrent én dag. Vi jobbet med samme produsent som på «If the world was ending», han er et geni, avslutter Saxe og tenker på Finneas O'Connell.

