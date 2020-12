Hergeirsson dro Mourinho-sammenligning

Med stor fart har de norske håndballjentene stormet til EM-semifinale.

Av de tolv lagene som gikk til hovedrunden har ingen færre pasninger enn Norge med sine 2916 på seks kamper. Det er et godt bilde på den enorme farten i det norske laget.

Til sammenligning har to av de andre semifinalistene, Kroatia og Frankrike, henholdsvis 4685 og 4510. Bare Montenegro har flere med sine 5215 pasninger før de røk ut av mesterskapet etter hovedrunden.

– Jeg har ikke analysert de tallene så mye, og jeg er egentlig ikke så opptatt av det, for kjernen av våre spillere liker fart og er laget for at det skal gå relativt fort. Vi må spille et spill som passer dem, og jeg har ikke tenkt på pasningsantall, forteller Hergeirsson.



– Det er vel som i fotball. Det er ikke noe garanti for å vinne kamper når du har ballen mest. Spør Mourinho, så sier han vel det samme, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson på onsdagens mediemøte.

Mens Tottenham-manager José Mourinho har spillere som Harry Kane og Heung-min Son til å kontre Premier League-motstanderne i senk, har Hergeirsson sett sine norske jenter gjøre det samme i håndball-EM.



– Vi har veldig hurtige spillere. Vi har valgt å spille mye på det. Det er med god grunn når vi er veldig effektive i den fasen, sier Nora Mørk.

Oftedal: – Ganske like

Det ligger an til en ny fartsfylt kamp mot Danmark, som også ligger langt nede på pasningsstatistikken med sine 3779 på de første seks kampene.

Pasninger i håndball-EM 1. Montenegro (5215)

2. Kroatia (4685)

3. Frankrike (4510)

4. Ungarn (4457)

5. Romania (4310)

6. Tyskland (4080)

7. Russland (3972)

8. Spania (3959)

9. Danmark (3779)

10. Sverige (3618)

11. Nederland (3609)

12. Norge (2916)

13. Tsjekkia (2595)*

14. Slovenia (2494)*

15. Polen (1985)*

16. Serbia (1620)*

*Spilte tre kamper. Kilde: women2020.ehf-euro.com

Da landslagskaptein Stine Bredal Oftedal ble bedt om å trekke frem de tre største styrkene ved det danske laget, var det «målvaktspill», «veldig aggressivt og tøft forsvar» og «mye fart i ankomsten».

– Jeg kunne akkurat sagt de tre samme om oss. Det er ganske like spisskompetanser, sier Oftedal.

Men det går ikke like fort med danskene som med Norge, mener Mørk.

– De spiller tøft forsvar. Vi er ekstremt hurtige i kontrafasen. De er hurtige, men ikke sånn som oss, mener hun.

– Best med fart

Hergeirsson innrømmer at det tidligere har vært frustrerende når motstandere har gjort sitt for å stoppe den norske tempostyrken ved å spille helt motsatt.

– De siste årene har vi slitt mot lag som har drept kampene og – unnskyld uttrykket – gått håndball. Jeg husker VM-finalen mot Frankrike for tre år siden da de brukte 45 sekunder på å flytte seg fra eget mål til angrep, og så 45 sekunder til ett minutt på angrepet. Det taklet vi fryktelig dårlig. Vi ble stresset og utålmodige når vi fikk ballen, sier Hergeirsson.

– Det har vært en utfordring for oss, men vi har ikke møtt så mange av de lagene. Kroatia er kanskje det nærmest et lag som vil holde i ballen, men vi er best når vi får fart i gjengen, sier islendingen.

Veronica Kristiansen ble byttet ut av EM-troppen og erstattet med Marta Tomac før tirsdagens kamp mot Ungarn. Hergeirsson sier at det vil bli tatt en beslutning tidligst etter torsdagens trening på nye endringer i troppen.

Tirsdag opplyste Hergeirsson at planen var at «Vikki» skulle tilbake til semifinalen, men at det ikke var sikkert Tomac skulle rett ut igjen.