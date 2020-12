Mercedes kjørte ned politimann og stakk av – jakter gjerningsperson på E6

Politiet leter etter en rød Mercedes A klasse, opplyser Øst politidistrikt på Twitter.

– Bilen har unndratt seg politiet etter å ha forsøkt å kjøre ned en polititjenesteperson, skriver politiet på Twitter.

Politiet forteller at hendelsen startet med at en utrykningspatrulje stoppet bilen for kontroll.

– Idet politifolkene går ut av tjenestebilen, rygger føreren av Mercedes på dem med stor kraft. Farten er såpass stor at den ene politimannen blir skadd og politibilen får store materielle skader at den ikke er kjørbar, sier operasjonsleder Terje Marstad.

Politimannen var bevisst og fraktes til traumemottaket på Kalnes med ukjent skadegrad.

– Ved Langhus kom en annen patrulje over bilen igjen, men nok en gang unngikk den kontroll. Vi bruker store ressurser i søk etter bilen og ser svært alvorlig på hendelsen, sier operasjonslederen.



Politiet ønsker tips fra publikum om de ser bilen, som skal kjøre i høy hastighet nordover på E6 eller på sideveier.

