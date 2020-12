Mirakelet som gir bunnlaget håp

Ett fattig poeng på tolv serierunder er fasit så lang for Sheffield United. Klubbens historie, og manager, forteller oss derimot at det ikke er over før den feite dama synger.

Tolv kamper, elleve tap og én uavgjort. Sheffield United ligger desidert sist i Premier League og så langt stinker det nedrykk i stålbyen.

– Jeg tar det tøft, spesielt med tanke på mitt forhold til klubben. Vi ønsker alle å levere, så man føler selvfølgelig på det. Det ville vært løgn å si noe annet, sier manager Chris Wilder.

Men der det er liv er det håp, og det vet Wilder alt om. I 90/91-sesongen spilte han for et Sheffield United-lag som sto med fire poeng etter de første 16 kampene. Et nedrykk virket å være uunngåelig, men 22. desember 1990 skulle et aldri så lite julemirakel snu opp ned på tilværelsen på i Nord-England.

– Det var et stort resultat. Det var en dag der det meste stemte for oss. Det var en tøff kamp og det å vinne på den måten vi gjorde ga alle i klubben et stort løft, sier Wilder til TV 2.

For selv om det så som mørkest ut da Nottingham Forest ledet 2-1 med en halvtime igjen på klokka på Bramall Lane, nektet Sheffield United å gi seg. På en gressmatte som så mer ut som en slagmark snudde hjemmelaget kampen og med sin scoring i det 65. spilleminutt ble Brian Deane matchvinner. 25 minutter senere stormet Blades-fansen banen i eufori. Sheffield United tok sesongens første trepoenger.

– Jeg visste at vi hadde karakter. Vi trodde på hverandre og vi hadde den rette mentaliteten. Det kan ikke alltid komme fra manageren, noen ganger må spillerne se på seg selv og bestemme seg for å vinne sine egne dueller og det var det vi gjorde, sier Brian Deane til TV 2.

Siden så de seg ikke tilbake.

«The greate escape»

La oss ta det fra begynnelsen. Sheffield United har gjennom generasjoner vært vant til å kjempe med ryggen mot veggen. I 87/88-sesongen stormet «The Blades» mot nedrykk i engelsk 2. divisjon. I panikk ble Dave Basset hentet inn som ny manager i januar 1988, men engelskmannen klarte ikke å hindre at de rød-hvite stripene rykket ned til nivå tre i det engelske ligasystemet.

Men istedenfor å takke Basset for kaffen, valgte Sheffield United-styret å gi sin nye mann tid. Det ga umiddelbare resultater. De rykket opp igjen til 2. divisjon på første forsøk, og sesongen etter var Sheffield United klar for sin første sesong på det øverste nivået i engelsk fotball siden 1976.

– Jeg snakker med regelmessig med Dave Basset, som var en fantastisk manager og som sikret oss to opprykk. Vi kan trekke mange likheter fra den tiden. Det var et hardtarbeidende lag som aldri ga opp. Vi beholdt troen, forklarer Wilder.

Og den troen skulle Sheffield United få bruk for i det som ble et brutalt gjensyn med den engelske toppdivisjonen. 90/91-sesongen ble innledet med 1-3 tap mot regjerende ligamester Liverpool, før de neste 15 kampene ga totalt fire poeng. Men så kom den nevnte desember-kvelden mot Nottingham Forest på Bramall Lane.

– Det var et stort resultat. Det var en dag der det meste stemte for oss. Det å vinne på den måten vi gjorde ga alle i klubben et stort løft. Det var fantastiske scener på slutten da supporterne løp ut på banen og støtten var massiv. Supporterne ga aldri opp, selv om de hadde sine tvil og sine meninger, erindrer Wilder.

Der seiersløse Sheffield United kun hadde tatt fire poeng på de første 16 kampene, ga de neste 16 hele 34 poeng. Da sesongens siste spark på ballen var tatt hjemme mot Norwich 11. mai 1991 viste lystavla på Bramall Lane 2-1, og tabellen viste at Sheffield United var det 13. beste laget i England.

– Disse situasjonene lever med deg. Du vinner én kamp, og så utløser det et snøskred. Kanskje fungerer det på samme måte for dagens spillere, men de må gå igjennom et helvete som gruppe, forklarer Deane.

Gir aldri opp

Og det er nok akkurat det helvete dagens Sheffield United-tropp går igjennom. Med ett fattig poeng etter tolv serierunder er Sander Berge og co foreløpig åtte poeng fra sikker plass.

– Det er flere eksempler på lag som ikke har vunnet på 9-10 kamper. Vi nyter ikke dette, på samme måte som vi ikke nøt det den gangen, men vi sto sammen da og det må vi gjøre nå. Vi trodde på prosessen og kom ut på den andre siden, sier Wilder.

Han er den første til å strekke hånda i været og ta skylden for lagets miserable sesongstart.

– Jeg vet at jeg må ta det fulle ansvaret for våre resultater. Jeg har ikke vært god nok. Mitt fokus er å snu dette. Jeg må skaffe resultater uansett hvor tøft det er, sier han og legger til:

– Det er en utrolig tøff liga og vi er ikke en etablert Premier League-klubb. Vi kjemper med våre liv for å holde oss i denne divisjonen. I løpet av de siste 50 årene har vi vært i Premier League elleve eller tolv ganger. Vi kjemper for å oppnå noe som er vanskelig, men vi er bestemt på å klare det.

Wilders tidligere lagkamerat Deane tror det nå handler om hvor mye spillerne virkelig ønsker å beholde plassen.

– Det er ingen steder å gjemme seg når du ligger nederst på tabellen. Alle vet hvem du er og du kan ikke flykte. Om du kommer deg gjennom det vil du ikke tilbake, og da kommer du til å fortsette å kjempe. Spørsmålet er hvor mye fight disse spillerne har i seg, sier Deane.

Neste oppgave for Sheffield United er møtet med Manchester United på Bramall Lane. For «The Blades», som har tapt sine sju siste kamper, haster det nå med å skaffe sesongens første trepoenger.

– Vi må bare fortsette å levere og så vil vår «Forest-kamp» komme i løpet av de neste to-tre kampene. Det må den gjøre om vi skal ha noen mulighet, avslutter Wilder.