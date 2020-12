Har ikke snakket med faren på fire måneder

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det har vært stor uenighet angående James Spears sitt vergemål overfor datteren Britney Spears. Det har ført til at de ikke har snakket sammen på flere måneder.

Det har vært en lang rettsprosess angående vergemålet for artist Britney Spears (39) dette året.

Hennes far, James Spears (68), har vært verge for sin datter siden 2008 og hatt ansvar for hennes økonomi - slik vil ikke 39-åringen ha det. Britney ønsker ikke faren som verge og har derfor forsøkt å gå rettens vei.

Familien kommer ikke til enighet, og nå har ikke James og Britney snakket med hverandre på hele fire måneder som følge av dette.

Peker på advokaten

Ifølge CNN skal advokaten til Britney, Sam Ingham, være årsaken til at far og datter ikke har snakket sammen den siste tiden. Ingham skal ha bedt James om å ikke kontakte sin datter.

– Jeg elsker datteren min og jeg savner henne veldig, sa James til CNN på tirsdag.

Tidligere gjennom vergemålet skal Britney og James ha hatt regelmessig kontakt, og når de snakket sammen skal det ha vært hyggelig og begge skal ha vært samarbeidsvillige.

– Når et familiemedlem trenger spesiell omsorg og beskyttelse, må familien stille opp slik jeg har gjort de siste 12 årene, fortsetter faren som sier han ønsker å beskytte sin datter.

Nødvending vergemål

TØFF PERIODE: Britney Spears hadde en tøff tid som førte til at faren ble verge for henne. Foto: Chase Rollins

Britney slet i en lengre periode der hun ble innlagt på rehab flere ganger, fikk flere sammenbrudd og hadde ekteskapsproblemer. Det toppet seg da hun barberte av seg alt håret sitt i 2007. Etter den vanskelige tiden ble faren James vergen hennes i 2008.

I november sa retten nei til å frata James rollen som verge for sangeren, selv om Britney skal ha sagt at hun var redd for sin far.

Advokaten til James hevder at jobben 68-åringen har gjort har ført til at hun har gått fra å ha gjeld, til å nå å være god for 60 millioner dollar.

Britney selv skal ha sagt at vergemålet var nådvendig i 2008 da hun hadde det vanskelig og at det kan ha reddet karrieren hennes.

#FreeBritney

Flere fans har også engasjert seg sterkt i sosiale medier angående vergemålet til den 39 år gamle artisten. Fansen har vært bekymret for om kontrollen ved vergemålet har vært for strengt og begrenset Britney mer enn nødvendig.

I august dukket også Britney sin eks-mann, Jason Alexander (39), opp utenfor rettshuset i Los Angeles for å støtte #FreeBritney-bevegelsen og ikke minst Spears selv.

Ifølge eks-mannen skal vergemålet ha påvirket dem begge, og han ønsket ikke å være stille om det lenger. Han stilte derfor opp utenfor retthuset for å vise sin støtte til Britney.

– Jeg vil se at Britney får det hun fortjener, sa han i et intervju med US Magazine da.