Nykommer utfordrer klassikeren – hvor stor er forskjellen?

Nordmenn spiser hele 110 millioner skiver med Stabburet sin makrell i tomat i året, ifølge produsenten selv. Nå tar Lofoten opp kampen om makrell-kundene, og har lansert sin egen variant av det populære pålegget.

TV 2 hjelper deg har latt seks personer få smake seg fram til hvilken som er best.

— Makrell i nam

Disse har smakstestet produktene: Nikolai Eggesvik Karlsen og Emma Elin Wiik.

Stine Næss-Hartmann, kommunikasjonsrådgiver og treningsinstruktør.

Karina Jämtoft, daglig leder, Fiskeriet.

Jan Fredrik Braathen, ferskvareansvarlig, Fiskeriet.

Øyvind Glørstad, daglig leder, Vulkan Fisk.

Stine Næss-Hartmann, kjent fra blant annet Farmen, er over snittet opptatt av makrell i tomat. Faktisk kaller hun pålegget rett og slett for «makrell i nam».

— Jeg har en sønn på åtte måneder som jeg prøver å få til å like makrell i nam, sier Næss-Hartmann.

Mannen hennes, Jacob Næss-Hartmann, er ikke like begeistret for makrell i tomat.

MAKRELL-ELSKER: Stine Næss-Hartmann. Foto: TV 2 hjelper deg.

— Han må gå en tur hver gang jeg skal åpne en boks, forteller hun.

Likt innhold

De to variantene av makrell i tomat har så og si identiske ingredienser. Begge boksene inneholder 60 prosent makrellfilet, tomatpuré, vann, olje, salt, sukker og sitronsyre.

Testpanelene synes likevel det er forskjell på smaken.

Karina Jämtoft, daglig leder på Fiskeriet i Oslo, synes fisken er mer smuldrete i varianten fra Lofoten.

— Dette er mer filet-aktig, sier Jämtoft om Stabburet.

Ferskvareansvarlig på Fiskeriet, Jan Fredrik Braathen, synes også det er ulik tomatsmak. Han liker tomatsausen til Stabburet best.

UENIG: De to makrell i tomat-variantene splitter smakspanelene. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg.

Testerne er uenige

Hos familien Næss-Hartmann går det stort sett i grovhakket makrell i tomat fra Stabburet. Men, under blindtesten velger Næss-Hartmann boksen fra Lofoten som den beste på smak.

— Den var litt mer fløyel, sier Næss-Hartmann.

Venneparet Emma Elin Wiik og Nikolai Eggesvik Karlsen er enig med Næss-Hartmann.

— Den smakte veldig ferskt, sier Wiik til TV 2 hjelper deg.

Karina Jämtoft og Jan Fredrik Braathen, derimot, plukker ut Stabburet sin variant som den beste.

— Den var litt friskere, sier Jämtoft.

Daglig leder for Vulkan Fisk, Øyvind Glørstad, har vokst opp med makrell i tomat på brødskiva. Han synes de to variantene smaker likt, og at de er like gode begge to.

Både Stabburet og Lofoten ender sammenlagt på terningkast 4 i TV 2 hjelper degs smakstest.