Her skal de starte med massevaksinering: – Nå skjer det

Tirsdag startet Helsedirektoratet utsendingen av det første vaksineutstyret til de norske kommunene.

Distribusjonen av utstyret starter i Nord-Norge, og jobber seg deretter sørover i landet i løpet av de neste to ukene.

Det er kommuner med postnumrene 8000 og 9000 som står først i køen.

Fredag denne uken må alle norske kommuner har en ferdig plan for hvordan de skal gjennomføre vaksineringen.

– Vi har konturene av en plan klar. Den kommer vi til å tilpasse det scenarioet som kommer, sier ledende helsesykepleier Reidun Storli i Fauske kommune.

Har planen klar

Kommunen er godt drillet på massevaksinering. I høst gjennomførte de en liknende øvelse i forbindelse med influensavaksinen. Her høstet Fauske kommune gode erfaringer.

– Det viktigste er at vi klarer å overholde smittevernet, og at folk føler seg trygge. Det klarte vi utmerket i høst, og det skal vi klare igjen, sier Storli.

Massevaksineringen skal skje i Fauske idrettshall. De som skal inn til vaksinering kommer fra én side. Inne i hallen er det delt opp i stasjoner.

– Det skal være enkelt å finne fram. Samtidig har vi et samarbeid med Røde Kors, som gjør at vi kan overholde avstand og smittevern på en god måte.

– Hva gikk gjennom hodet ditt da du fikk høre at utstyret er på vei til Nord-Norge allerede?

– Nå skjer det. Endelig, sier Storli.

– Er du overrasket over at det skjer så kjapt?

– Både og. Vi følger med i mediene, og ser hvor rask framgangen er. Man må være forberedt på at kommunene må stille på kort varsel, sier hun.

Ledende helsesykepleier Reidun Storli i Fauske kommune. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Hallen blir til vaksinesenter

I dag er det aktivitet i Fauske idrettshall. Det spilles badminton, fotball og håndball. At dette skal bli en arena for massevaksinering på kort varsel, er Storli overbevist om

– Det krever at folk stiller opp, men det har vi god erfaring med at folk gjør. Jeg tenker at vi klarer å omgjøre hallen til et vaksinesenter på et par timer, sier helsesykepleieren.

– Hvor mange doser får Fauske kommune?

– Godt spørsmål. Det vet vi ikke ennå. Hvor mye vi får, vil ha mye å si på hvordan vi skal organisere oss. Vi vet at vi skal få for alle sammen, men når og hvordan vet vi ikke, sier Storli.

Fauske kommune har god erfaring med massevaksinering. Her fra i høst med influensavaksinen. Foto: Reidun Storli

– Er det noe dere etterlyser?

– Tidsperspektivet i prosessen. Vi vet ikke hvor mange doser vi får, og når vi får det. Vi er godt forberedt på ulike scenarioer. Jeg tenker at vi skal få det til, sier hun og legger til:

– Jeg håper vi får veldig mange vaksiner i slengen. Det ville vært det beste.

Usikkerhet

Ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) i Fauske kommune er enig med helsesykepleieren. Fauske kommune er godt forberedt.

– Det er en del usikkerhet, men vi har trent mye. Vi har hatt en prosess der vi har kjørt gjennom massevaksinasjon, og gjennom mange av de prosedyrene som vi vil gjøre med koronavaksinen, sier hun til TV 2.

Ordfører Marlen Rendall Berg (Sp). Foto: Roy-Arne Salater

Hun forklarer videre at kommunen har gjort seg erfaringer med hvordan lokalene fungerer med flere folk inne samtidig, de har kjøpt et system som gjør det enklere med timebestilling.

– Det har vært veldig nyttig, sier Berg.

– Er dere spente?

– Jeg tror det er veldig mange som er spente. Vi er trøtt og lei denne hverdagen, og ser at storsamfunnet gjør det de kan for å få en vaksine på plass, uten at man forhaster seg.

– Kommer du til å ta vaksinen?

– Ja, jeg blir å ta den. Spesielt med tanke på at man skal kunne være sammen med de som er i risikogruppen. Det er viktig for meg, sier ordføreren til TV 2.

Positive til vaksinen

I likhet med ordføreren, er det flere som har klare tanker om å ta vaksinen.

– Jeg kommer til å ta den, fordi jeg er i risikosonen, sier Else Nilsen.

Hun legger til at hun håper så mange som mulig tar vaksinen.

– Jeg savner å være med familiemedlemmer og yngre mennesker. Det er hyggelig at vi blir først til å få utstyret, sier hun.

Else Nilsen fra Fauske. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Marita Karlsen fra Fauske er usikker på om vaksinen kommer for raskt.

– Det bruker ikke å gå så kjapt. Har de gått for fort fram, eller har de vært heldige? spør hun.

Men Karlsen er positiv til å ta vaksinen, men ikke helt ennå.

– Jeg kommer til å ta vaksinen etter hvert, men de som trenger den før meg må få ta det først. Jeg er ikke øverst på lista, og det helt i orden for meg, sier Karlsen.