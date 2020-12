Unik norsk satsing: Slik skal Bodø/Glimt få fram en ny Hauge

Bodø/Glimt har tatt Fotball-Norge med storm de siste årene. Nå tas det grep for at årets suverene seriemester ikke skal bli noen døgnflue i toppen av norsk fotball.



I løpet av de siste månedene har Bodø/Glimt gått i bresjen for noe helt uvanlig i Norge: I november fikk hele fem trenere ved klubbens akademi fast ansettelse. I tillegg jakter klubben på en spillerutvikler for alderen 6-12 år, samt en medisinsk ansvarlig for akademiet.

– Jeg vil tro det er ganske unikt i norsk sammenheng, sier trenerutvikler Stig Johansen om alle heltidsansettelsene.

Det bekreftes av Teddy Moen i Trenerforeningen.

– Det er ikke uvanlig å ha én heltidsansatt i et akademi, men å heltidsansette hele fem stykker er helt klart unikt. Det er en milepæl i norsk fotball som Trenerforeningen ønsker velkommen. Nok en gang går Bodø/Glimt i bresjen, fastslår Teddy Moen.

Normalt sett er trenere ved fotball-akademier rundt om i Norge ansatt på kortidskontrakter.

– Vi ønsker jo først og fremst at trenerne skal føle at de har en trygg og stabil jobb. Vi vil vise at vi mener med det over tid – dette skal ikke være noe som er her i 10-15 år, og så forsvinner alt. Vi ønsker at dette skal være en trygg og god jobb slik at vi blir attraktive for dyktige trenere, sier Johansen.

Johansen, klubblegenden med tre landskamper på samvittigheten, trekker en parallell til skolevesenet.

– Si at du er elev ved skolen: Du skaper ikke en trygg og stabil hverdag med mestring hvis du skifter lærer hvert år. Vi har troa på en mer stabil hverdag, sier den gamle storscoreren.

Store salg har gitt inspirasjon

I løpet av de siste årene har Bodø/Glimt rett og slett sjokkert Fotball-Norge. Seriegullet er for lengst sikret, og en runde før slutt er forspranget til Molde på hele 19 poeng. Samtidig har Glimt solgt spillere for elleville summer sett i norsk målestokk de siste årene.

– Jeg tror at det at vi har turt å bruke, og har hatt så mange talentfulle unge spillere fra eget område, har vært en fundamental og avgjørende faktoren for den eventyrlige framgangen vi har hatt de siste årene, sier sportslig leder Aasmund Bjørkan.

Håkon Evjen og Jens Petter Hauge er de to beste eksemplene på lokale gutter som har slått gjennom i Bodø/Glimt og blitt solgt for store summer til utlandet. Det er flere slike drømmer Glimt håper å realisere i framtida.

– Målet vårt er jo hovedsakelig å få spillere inn på A-laget som vi etter hvert kan selge videre. Da vil det forhåpentligvis dukke opp tilfeller som Jens Petter Hauge i ny og ne. Klart, det var jo ekstremt at han gikk til Italia for en så stor sum, men samtidig er det ikke helt tilfeldig at Glimt har fått fram gode spillere. Det har klubben egentlig gjort i alle år, sier Stig Johansen.

Han viser blant annet til at Mathias Normann og Alexander Sørloth har fått sine gjennombrudd i Glimt.

I årets jubelsesong, har Glimt-akademiets egne unggutter på under 23 år stått for 26 prosent av klubbens spilletid i Eliteserien.

– Jeg må jo få skryte av Kjetil Knutsen (A-lagstrener, journ.anm.) og gjengen hans. De gir folk sjansen og har satt en helt ny standard. Det inspirerer hele klubben. Det er rett og slett jævlig skøy å være med på, sier Stig Johansen.

Håpet hans er at klubben er blitt såpass robust at den ikke ender opp som en døgnflue i toppen av norsk fotball.

– For noen år siden kunne du ta deg en god faen på at vi kom til å rykke ned dersom vi hadde levert en god sesong i forkant. Heldigvis har vi klart å bryte den rekka nå med å være god to sesonger på rad nå. Verden har gått framover. Den gjengen som er her nå, er nok langt mer profesjonelle enn da jeg holdt på, sier Stig Johansen.

Bruker 10-15 millioner i året

Og nettopp den solide strukturen og stemningen som finnes i og rundt klubben for øyeblikket, er det som gjør at Bodø/Glimt kan satse såpass på akademiet.

Nylig skrev Adressa at Rosenborg de kommende årene skal bruke 10-15 millioner kroner på sitt akademi. Ifølge daglig leder daglig leder Frode Thomassen ligger Glimts budsjett på det samme nivået. Og da har Rosenborg i utgangspunktet et langt romsligere budsjett totalt sett.

– Er dette noe dere har råd til som en følge av spillersalgene de siste årene?

– En del av det handler om at vi bruker egne midler, men først og fremst handler dette om at både klubb og partnere er opptatt av å bygge et godt lokalsamfunn. Vi har ganske mange partnere i nord som er opptatt av at vi skal generere verdiskapning, sier Frode Thomassen.

VIL SE MENNESKET: Daglig leder Frode Thomassen er klar på at akademiets suksess ikke bare skal bedømmes utifra sportslig suksess. Foto: Mats Torbergsen

I 2018 ble det dessuten etablert en egen NTG linje i Bodø.

Dette gjelder for ungdoms- og vinderegående skole, men Bodø/Glimt har altså heltidsansatte som har ansvaret for selv barn fra 6-12-årsalderen.

– Mottas det utelukkende positivt i nærmiljøet at man er såpass «profesjonelle» allerede på den aldersgruppen?

– Dette handler først og fremst om at vi skal utdanne flinke, flotte foreldretrenere der klubben blir sjef. Uten å være ovenpå og tro vi har svarene, så tror vi at det er rett vei å gå. Det kan være så enkelt at en ansatt deler tips og triks om hvordan en treningsøkt kan se ut, slik at foreldretrenerne slipper unna mye av planleggingen, sier Stig Johansen.

Daglig leder Thomasssen håper og tror at Bodø/Glimts filosofi skal gagne regionen på sikt uansett om spillerne ender opp som A-lagsspillere eller ikke.

– Om vi ikke lykkes med å utvikle spillerne inn til vårt A-lag, så er målet at vi skal ha klart å utvikle hvert enkelts potensial. Om det ikke er som fotballspiller, så er det i alle fall som menneske. Vi skal ha et humanistisk bilde på vårt arbeid, sier Frode Thomassen.