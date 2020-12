Mann (31) drepte Nina (56) – dømt til 13 års fengsel

I tillegg er han dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisning til hver av de tre etterlatte barna, noe som er mer enn normert beløp i drapssaker.

Drapet fant sted 25. november i fjor.

Politiet rykket ut til Ellevolds leilighet på Jeløya i Moss etter at kollegene hennes i kommunen hadde sendt en bekymringsmelding. Da hadde hun vært borte fra jobb i to dager.

Skjult i bagasjerom

Utenfor leiligheten fant politiet 56-åringen drept. Hun lå skjult i bagasjerommet på sin egen sølvgrå Volvo på en parkeringsplass utenfor leiligheten.

Under rettssaken forklarte gjerningspersonen at han og Ellevold hadde et forhold i to års tid, men at det måtte holdes hemmelig på grunn av aldersforskjellen mellom dem.

– Vi har likt hverandre og hatt følelser for hverandre. I mine øyne så stemte det med kjemi og følelser. Da var det ikke noe som sa til meg at Nina sin alder var for høy. Det var ikke sånn jeg følte det, sier han.

Ellevolds tre etterlatte barn har ikke kjent til denne relasjonen, men sier gjennom sin bistandsadvokat at de ikke kjenner seg igjen i drapsmannens beskrivelser av moren deres.

Drapsmannen har selv beskrevet drapet som uforståelig. Han mener at han følte seg avvist, og men at selve drapshandlingen var en «ut av seg selv»-opplevelse.

– Var veldig redd

Etter drapet forble han i Ellevolds leilighet i nesten et døgn og gjorde dagligdagse ting før han gjemte henne i bagasjerommet på bilen hennes. Flere ganger før det var han innom soverommet og mishandlet liket.

– Jeg var i en tilstand der jeg ikke tenkte. Det var mye risiko for at noen skulle dukke opp på døra. Jeg hadde ikke i tankene å ringe noen. Jeg var i sjokk, og jeg var veldig redd, forklarte tiltalte i retten.

Retten legger til grunn at mannen la den døde kroppen i bagasjerommet fordi han hadde en plan om å stikke av.

Mannens forsvarer, advokat Sille Heidar, har ikke besvart TV 2s henvendelser. Det er ukjent om 31-åringen vil anke dommen.

Fikk mildere straff

Statsadvokat Aud Gravdal la i retten ned en påstand på 14 år og seks måneders fengsel, men retten har altså kommet til at den skal være noe kortere.

Heller ikke Gravdal har besvart TV 2s henvendelser.

Normalstraffen for drap i Norge er 12 års fengsel, men retten mener straffen her skal settes noe høyere fordi drapet er begått i avdødes hjem og av en person hun hadde en relasjon til og burde ha kunnet stole på.

«Videre skjedde drapet uprovosert og hadde en bagatellmessig foranledning», skriver Moss tingrett.