Får verdenscup-kompensasjon: – Ikke god business å sitte hjemme

Norges langrennslandslag har allerede bestemt at de ikke skal delta i flere skirenn i år. Tour de Ski i januar går også uten norsk deltakelse.

Det går utover økonomien til flere av de norske løperne.

– Veldig mye av vår inntekt er premiepenger og bonuser fra leverandører. Det er kun én ting som bestemmer lønnen og det er hvor høyt man kommer i verdenscupen. Det er en veldig stor del av kaka, sier Sindre Bjørnestad Skar til TV 2.

Videre forteller Skar at de er i dialog med Norges Skiforbund om en kompensasjonsordning.

– For skiforbundet sparer en del penger på at vi ikke reiser så mye nå. Da vil de heller bruke de pengene på å støtte oss. Det setter vi pris på. Det er ikke god business å sitte hjemme, påpeker Skar.

Jobber med å finne en ordning

Sammen med tillitsvalgte på kvinnesiden har Sjur Røthe hoveddialogen med skiforbundet.

– Det er jo stort av forbundet, med Espen i front, å by på en sånn ordning. For det er klart at det er noen kroner som vi løperne går glipp av. Det er i utgangspunktet Skiforbundet som har kommet til oss og det synes jeg er veldig stort. Det vet jeg at alle løperne setter stor pris på. At forbundet viser en sånn styrke og såpass givervilje nå rett før jul setter vi veldig pris på, sier Røthe til TV 2.

Kompensasjonsordningene skal i utgangspunktet baseres på tidligere resultater, men planen er at det også skal tas hensyn til dem som har gjort det godt i senere tid.

– En sånn ordning skal være basert på helgene man går glipp av og de økonomiske summene man eventuelt hadde gått inn. Så sånn sett er det klart at det er de beste som naturligvis taper mest, om man skal si det sånn, forklarer Røthe og legger til:

– Alt av kompensasjonsordninger blir basert på tidligere år, men så må en selvsagt se på løpere som ikke har prestert så bra før, men som i år har prestert veldig bra. Som for eksempel Helene (Marie Fossesholm), som har hatt en kjempestart på sesongen. Hun må selvsagt kompenseres opp på bakgrunn av det som helt ny.

– Veldig fint for oss

Også Håvard Solås Taugbøl kan vente seg en kompensasjon fra skiforbundet – noe han sette veldig pris på.

– Det er veldig fint for oss, som ikke har så veldig mange muligheter i løpet av et år. De beste mulighetene har ligget i Davos og Dresden. Det at det diskuteres en kompensasjon for oss vil hjelpe veldig, sier Taugbøl.

Han er en av dem som også måtte stå over rennene i Dresden og Davos, men påpeker at det ikke er penger som driver ham.

– Vi blir ikke styrtrike av å holde på med ski, så de muligheten vi har til å gå inn litt penger er viktige. Men det er ikke grunnet pengene vi holder på med dette her. Vi klarer oss. Men det er en merkelig situasjon vi er i, og vi har på en måte vært forberedt på det også. Litt uvirkelig når vi fikk høre at vi skulle droppe renn, sier han.