Får ros av Solskjær: – Jeg vet mer eller mindre alt om Sander

Sju strake kamper uten seier og kun ett fattig poeng i ligaen så langt denne sesongen. Det er realiteten Sheffield United må forholde seg til før møtet med bortesterke Manchester United. Ole Gunnar Solskjær vil allikevel innkassere seieren på forskudd.

– Jeg tror det er et tegn på Premier League og kvalitetene på de mindre lagene. Det finnes ikke enkle kamper. Jeg tror vi vil se dette gjennom hele sesongen, sier Solskjær.

47-åringen har også fått med seg Sander Berges gode form og sier til TV 2 at det er en spiller de «må følge med på».

– Jeg vet mer eller mindre alt om Sander fra tiden i Norge og det han har gjort på landslaget, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Han trengte litt tid for å venne seg til tempoet og intensitet i Premier League, men nå ser Sheffield at de har signert en veldig god spiller og han kommer bare til å bli bedre. Vi vet at vi må følge med på han.

En som har gått Sheffield United-skolen tidligere er nåværende Manchester United-keeper Dean Henderson. I fjor fikk han også sitt gjennombrudd i Premier League.

– Det viser hva en låneavtale betyr og hvilken verdi det kan ha. Han har kommet tilbake som en moden kvalitetskeeper. Året hans i Premier League forrige sesong var veldig verdifullt for både ham og oss. Han lærer mer og mer av vår spillestil. Vi har noen andre krav til han, men vi er veldig glade for at Sheffield United og Chris Wilder ga han muligheten, forklarer Solskjær.

Nordmannens mannskap er store favoritter før møtet med «the blades» i morgen.

Denne sesongen har de røde djevlene vunnet fem av fem kamper på fremmed gress, og de har ikke tapt på bortebane siden møtet med Liverpool i januar. En ekstra pluss i margen for Solskjær er at troppen er så godt som skadefri, selv om det fortsatt er knyttet usikkerhet til Edinson Cavani, som har vært ute med skadet siden møtet med West Ham 5. desember.

– Vi må selvfølgelig være forsiktige og vi må ta noen avgjørelser. Det er tett mellom kampene. Edinson har rehabilitert godt, men vi må vurdere om vi skal risikere det, for det er en risiko. Jeg tviler på at jeg ønsker å bruke han i morgen, opplyser Solskjær.