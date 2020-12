FHI: Kan bli nødvendig med strengere tiltak

Spesielt erfaring fra andre land, der man ser at Covid-smitten raskt har kommet ut av kontroll, gjør at FHI åpner for å anbefale innstramminger i områdene der smitten er størst i Norge.

«Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan bli nødvendige med både målrettede eller mer generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene,» skriver de i sin ukerapport.

De skriver også at det kan bli nødvendig med «vedvarende» tiltak.

Økende smitte

Tirsdag kunngjorde helseminister Bent Høie at de nasjonale tiltakene vil vare til halvveis gjennom januar.

På landsbasis ser det ut som smittespredningen har stabilisert seg, etter jevn nedgang de siste tre ukene. Den siste uken, økte den litt igjen.

Totalt ble det meldt om 2 685 registrerte smittetilfeller i uke 50. Det er en knapp økning på seks prosent fra uke 49.

Fremdeles mest i Oslo og Viken

For en uke siden anslår FHI at reproduksjonstallet, eller R-tallet, lå på 1,1. Det indikerer også at bremsingen har flatet ut.

Det er fremdeles Oslo og Viken som er hardest rammet av smitte, og de to fylkene står for 67 % av de meldte tilfellene siste uke. De har en forekomst på 195 og 182 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 49 og 50 samlet. Situasjonen har vært relativt stabil i begge fylker siste uke.

FHI følger ekstra godt med på situasjonen i kommuner fra i tidligere Østfold, som Sarpsbrog og Fredrikstad, der det er registrert smitteklynger de siste 14 dagene.

Smitten er hovedsakelig knyttet til arbeidsplasser, helseinstitusjoner, helse- og omsorgstjenester, undervisningssteder, og i private sammenkomster. Blant kommuner som har økt smitte i denne perioden er Fredrikstad, Sarpsborg, Bærum, Ringerike, og Ullensaker

Medianalder for de innrapporterte tilfellene i uke 50 var 33 år.

Importsmitte har fått mye av skylden for andre bølge av smitten i Norge. I uke 50 var seks prosent av de registrerte tilfellene smittet i utlandet. Dette har ligget stabilt de siste fire ukene.