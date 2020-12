NHO/LO: –Permitteringsordningen må forlenges til sommeren

Partene i arbeidslivet krever også at krisepakkene for næringslivet forlenges

NHO og LO krever nok en forlengelse av permitteringsordningen.

Etter mye press fra partene i arbeidslivet og opposisjonen på Stortinget vedtok regjeringen i august å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

Nå mener både LO og NHO dette ikke er nok, og at ordningen må forlenges inn i sommeren.

Tiltak ut juli



NHO-sjef Ole Erik Almlid vil at ordningen utvides utover 52 uker. Han krever også at krisepakkene for næringslivet forlenges inn i sommeren.

– Nå ser vi at vaksinen er på vei, og forhåpentligvis klar i sommer. Da kan vi ikke risikere at noen faller ut akkurat og at bedriftene mister viktig kompetanse når det gjelder som mest, helt på slutten. Bedriftene må Derfor må permitteringsordningen og krisepakkene for bedriftene forlenges ut over 1. mars, sier NHO-sjefen.

LO er enig, og mener Regjeringen allerede før jul må gi permitterte trygghet og forutsigbarhet inn i det neste året, og helt \gjennom juli måned.

– Det er mange som nå går inn i julen uten en jobb å gå til. De fortjener mer trygghet og forutsigbarhet. Permitteringsperioden bør derfor utvides ut juli for alle permitterte. Det vil kunne bidra til at ledigheten blir midlertidig og ikke langvarig, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Frykter konkurser



Den siste medlemsundersøkelsen i NHO viser at 14 prosent av medlemsbedriftene frykter konkurs. Blant dem med under ti ansatte, frykter én av fem å gå over ende.

– Jeg er redd for at mange bedrifter vil gå over ende neste år. Derfor er det så viktig å forlenge krisepakkene og permitteringsordningene. Det er også avgjørende at kompensasjonspakkene kommer i gang så snart som mulig over nyttår, sier Ole Erik Almlid.

LO-lederen er enig, og mener det er meningsløst og unødvendig dersom permitterte sies opp nærmest på målstreken. Han håper at vaksinering kan starte så snart som mulig og at dette etter hvert gjør at bedriftene etter hvert kan trappe opp aktiviteten.

– Vaksiner er bra, men Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb, sier LO-lederen til TV 2.